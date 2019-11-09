2019台灣國際咖啡節　雲林古坑開幕音樂會

記者蔡佩旻／雲林報導

2019台灣國際咖啡節在9日於古坑綠隧道由雲林縣長張麗善、行政院政務委員張景森、水保局南投分局分局長陳榮俊等人以開幕音樂會代表今年咖啡節的饗宴全面展開，11月9日起為期9天的咖啡五感嘉年華會，結合斗六圖南咖啡故事館及永光故事屋，讓民眾能夠品味在地咖啡的魅力及探巡咖啡的人文歷史脈絡。

▲2019台灣國際咖啡節9日舉行開幕音樂會，今年咖啡節的饗宴正式展開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「台灣國際咖啡節」今年邁入第17年，在地生產的古坑咖啡亦名聞遐邇，一手創辦咖啡節的雲林副縣長謝淑亞細說雲林咖啡史，政委張景森表示，雲林咖啡是災後新生產業，回顧催生過程也感神奇，經過古坑農民十幾年努力，魔豆創造奇蹟，近來台北一口氣增加5千間咖啡館，潛力無限，正是雲林搶攻國內市場的大好時機。

雲林縣長張麗善說，17歲生日像少女情荳初開，雲林就運用這顆充滿人文情感的小魔豆，開創了雲林咖啡奇蹟，飄香全世界，期待在業界努力下，每年都可推出進階版的優質咖啡，年年精進，年年更香。

今年咖啡節的饗宴，雲林縣政府邀請創作歌手陳傑瑞，特別為咖啡節以舊曲新創歌詞製作專屬咖啡節的宣傳歌曲；劍湖山大飯店推出「世界盃咖啡職人論壇」，邀請世界級獲獎的咖啡職人與雲林咖啡業界進行技術交流與經驗分享。

▲2019台灣國際咖啡節的饗宴全面展開，在古坑綠色隧道讓民眾能夠品味在地咖啡的魅力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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