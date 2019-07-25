優化品牌趕上「古坑咖啡」！台東加強生豆評鑑與輔導

▲台東縣政府召集咖啡農友共同決定以島嶼咖啡意象為主軸，共同推出「太平洋左岸咖啡」品牌。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣咖啡的種植面積已遠遠超過雲林縣的古坑咖啡，台東縣政府日前召集咖啡農友共同決定以島嶼咖啡意象為主軸，共同推出「太平洋左岸咖啡」品牌。縣府農業處指出，找出台東咖啡特色，塑造品牌優化，咖啡絕對是台東的亮點產業。

根據統計，台東咖啡的種植面積約176公頃，遠超過雲林縣的58公頃，加上太平洋調和陽光、空氣，優質的生產環境，使台東生產的咖啡豆品質深受咖啡族喜愛，但市場知名度卻苦苦比不過雲林縣的古坑咖啡的名氣，因此，打開台東咖啡的產銷，將是縣府與咖啡農的當務之急。

▲縣府農業處表示，找出台東咖啡特色，塑造品牌優化，咖啡絕對是台東的亮點產業。

縣府農業處指出，未來兩年，計畫向中央單位爭取8百萬元經費，預計加強生產區生豆評鑑與輔導、參加「Coffee Review 」徵集及評測作業、鼓勵農友進行Q Grader 咖啡品質鑑定師認證，第一階段以卑南鄉、太麻里鄉為輔導重點。

農業處強調，強化田間管理，了解發展精品的重要性，發揮群體的力量，創造島嶼咖啡特色的意象，是台東長程性發展咖啡產業的關鍵；再者，積極引入國際化規格，創造優質咖啡生產環境，讓台東不只能提供一杯好咖啡的口碑，還能躍上美國專業咖啡評鑑機構Coffee Review獲得好評比。

針對Q Grader 咖啡品質鑑定師認證，農業處說，藉由咖啡品質鑑別能力訓練課程，可以培養農友生產鏈與咖啡品質的區辨能力，系統化提升咖啡專業能力，輔導農友學習咖啡豆鑑別，配合品牌行銷逐步提升農業產值。