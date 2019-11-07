「通靈校長」賣法器狂削上億！為救老公貸1800萬轉運...真相讓她吐血　　

▲彭春蘭原本在竹北六家國中擔任校長，當時外傳，彭因涉及宗教糾紛而被調往尖石國中任職。（圖／資料照）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名尖石國中校長彭春蘭2015年退休後與吳姓、林姓假靈媒共謀，誆稱有通靈能力，以宗教名義向年長者及病患行騙斂財，得手金額高達上億。新竹檢警聯手破獲後，5日在豪宅內查扣1.1億元現金，將3人聲押，當晚地院裁准羈押禁見。

▲檢警5日前往搜索，竟搜出將近1.1億元的現金。（圖／記者陳凱力翻攝）



彭春蘭主動接觸多名被害者，聯合林姓、吳姓女子假扮「程老師」、「方老師」，佯稱具有通靈能力、改運解厄神通法力，鎖定被害人年邁或親友遭逢病痛、事業挫折等低潮，誆稱被害人有冤親債主，近期將有災禍，需購買鉅額法器珠寶等消災解厄。

除消災解厄外，一行人也會誆騙被害人入股、投資虛構的「寶OO珠寶公司」，陸續詐得300至3000多萬不等款項，總金額高達上億元。得手後，這些錢分別藏於吳姓嫌犯的竹北豪宅，及多筆帳戶內，也會購置不動產、金飾、玉器珠寶等加以藏匿。

據了解，彭春蘭並非第一次涉入宗教斂財，2009年還曾以抓住學校職員及地方人士的小辮子為由，誆稱對方挨告，不斷假藉名目恐嚇對方拿錢擺平官司，前後共勒索300多萬元，遭依詐欺、恐嚇取財罪判處3年10個月徒刑。

2007年彭從竹北六家國中調到尖石國中，當時教育界就曾傳出，是因為介紹校內老師去信仰宗教，涉入糾紛，所以被調到最偏遠的尖石國中。對此彭春蘭強調，當初是幫助他們成長。當時彭春蘭強烈否認，她說，她在教育界卅年，「有可能去詐騙，賠上一世清譽嗎？」還說自己是佛教徒，早晚打坐、念經，不會做違背良心的事。

其中一名被害人蕭女說，彭春蘭是她國中時隔壁班的導師，2006年9月彭春蘭對她說，「感應」到蕭女的亡父，還提醒蕭女最近家運不好，需要改運解厄。蕭女便開始購買消災玉器，前後花了1000多萬元，還以原先住的房子磁場不好為由，建議她去買彭春蘭友人的房子，讓她花了1300萬元去買了市價不到900萬的房子，待她花光所有積蓄，無力再買，彭春蘭罵她「你老公的命難道不值錢？ 」又要她抵押兩棟房子，貸了一千八百萬元，拿去買玉器解厄。

直到蕭女驚覺被詐財，報警將玉器送專家鑑定，發覺多數是劣質玉。其中一尊五十萬元買的玉彌勒佛像，鑑定只值兩千元；還有一副四十萬元買的玉鐲，竟只值一千元，讓她氣得差點吐血。

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