11.12港中大變戰場　她回憶：沒想過港警會攻進來

▲11月12日香港中文大學衝突。（圖／路透）

記者曾俊豪／台北報導

台港13民間與學校團體今（15日）上午舉行聯合記者會，聲援香港示威學生與民眾。一名就讀香港中文大學的鄭姓台生在發言時提到，12日當天，大家都沒有想過港警會攻入大學校區，「這是第一次，施放催淚彈，用一堆致命性武器攻進來。」

香港示威活動12日正式延伸至校園，以中文大學為例，示威者與警方對峙，港警發射大量催淚彈及橡膠彈，示威者則投擲磚頭、汽油彈反抗，校園淪為戰場，多人受傷。鄭姓台生表示，自己當天是安全的，對於現場情況，「沒有到很清楚看到，前方有看一點，只知道一天比一天更荒謬。」

▲鄭姓台生回憶11月12日當晚情況。（圖／記者曾俊豪攝）

她指出，港警進入校園後，很多同學都很害怕， 很怕事情不會結束，「看到一些新聞，有警察開真槍，被自殺的新聞，但正義都沒有得到聲張，覺得很氣餒，不知道這場運動到什麼時候才可以真的結束。」

不過，鄭姓台生也提到，在這場運動中，很多香港人找到自己的崗位，不一定衝到最前線，「有的會幫忙傳送物資，載大家去安全的地方，香港市民都願意用其他方式支援、出一份力。」

而在學校變成示威衝突最前線後，中文大學13日在官網上發布聲明，由於蔓延全港的社會運動持續升溫，不僅交通遭到嚴重影響，校園的設備更遭受嚴重毀損，因此即時結束第一學期課程，直至2020年1月6日第二學期開始。

▲11月12日香港中文大學衝突後，已緊急宣布學期結束。（圖／路透）