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習近平對港談話是「最強音」　港澳辦：支持加大懲治力度

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▲習近平出席金磚國家工商論壇閉幕式並發表講話。（圖／翻攝自《新華社》）

▲習近平出席金磚國家工商論壇閉幕式並發表講話。（圖／翻攝自《新華社》）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸國家主席習近平出席金磚國家領導人第十一次會晤時，就當前香港局勢表明立場。對此，國務院港澳辦15日發表聲明，指出習近平的重要講話，發出中央政府對香港止暴制亂工作的最強音，國務院港澳辦將堅決貫徹落實，全力支持香港特別行政區政府依法加大對激進暴力犯罪活動的懲治力度，盡快恢復社會正常秩序。

習近平14日在巴西就香港局勢發表講話，他指出，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，「止暴制亂，恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」。

《新華社》報導，楊光15日表示，習近平心繫香港，在巴西出席金磚國家領導人第十一次會晤時就香港當前局勢發表重要講話，表明中國中央政府的嚴正立場，這是中央政府在香港修例風波持續5個多月，特別是近期激進暴力犯罪活動升級的情況下，對止暴制亂工作發出的最強音。

▲▼11月12日香港中文大學衝突。（圖／路透）

▲11月12日香港中文大學衝突。（圖／路透）

他指出，習近平的重要講話，深刻指出激進暴力犯罪活動的嚴重危害和實質，明確宣示中央政府對香港局勢的基本立場和態度，明確提出了當前最緊迫的任務，為穩定香港局勢指明瞭方向和路徑。這一重要講話是對林鄭月娥領導的特區政府的強有力支持、對廣大市民的巨大鼓舞、對激進暴亂分子及其幕後支持勢力的嚴厲警告。

楊光強調，港澳辦將堅決貫徹落實習近平的重要講話精神，繼續堅定支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子，通過各種方式支持和鼓勵香港社會各界人士進一步凝聚起反暴力、護法治、保穩定的壓倒性正能量，促使香港盡快結束亂局，恢復社會穩定。

▲國新辦記者會談香港局勢，港澳事務辦公室新聞發言人楊光、徐露穎出席。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光。（圖／記者曾俊豪攝）

 
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