香港示威擴散校園　台大學生會呼籲接納各地學生

▲台港13團體呼籲港府回應五大訴求。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

台灣13個民間及學生團體今（15日）上午在香港經濟貿易辦事處前舉行聯合記者會，呼籲各界聲援香港示威活動。國立臺灣大學學生會會長凃峻清提到，當極權統治的暴力延伸進入校園，代表社會狀況的極度惡化，面對這樣的情勢，台灣的大學有必要負起責任，接納各地的學生

這場記者會在香港經貿辦一樓舉行，包含台灣教授協會、香港抗爭者支援工作台灣義務律師團、人權公約施行監督聯盟、國立臺灣大學學生會、台灣親子共學教育促進會、台灣基督長老教會、香港邊城青年、臺灣學生聯合會、公投護台灣聯盟、臺灣青年民主協會、台灣人權促進會、台灣公民陣線、華人民主書院、綠色公民行動聯盟、永社等團體代表出席。

▲香港邊城青年發言人關同學求。（圖／記者曾俊豪攝）



香港邊城青年發言人關同學提到，香港人經歷令人痛心及憤怒的一周，巿民發起三罷（罷課、罷市、罷學）以及清晨癱瘓交通的黎明行動，不過是希望政府回應五大訴求。然而，政府對香港民眾的回應，卻是企圖攻入香港中文大學，進而激發香港民眾更激烈反抗。

她表示，香港特首林鄭月娥指控民眾三罷破壞香港，使香港踏上不歸路，而甘願淪為政治工具的香港警方，在過去五個多月以來，拘捕了超過3000千名民眾，並對他們施以各項暴力、甚至性暴力，「以暴製亂」非「以暴制亂」。

國立臺灣大學學生會會長凃峻清則提到，當極權統治的暴力延伸進入校園，代表社會狀況的極度惡化，面對這樣的情勢，台灣的大學有必要負起責任，接納各地的學生，「近日各大學的因應措施，正顯示出同在華語世界，自由的台灣與極權的中國的不同，台灣是對全球嚮往中文世界者而言更好的求學與就學選擇。」

▲示威者12日在港中大與警方對峙。（圖／路透）

受到大三罷活動影響，全港交通持續癱瘓，香港中文大學13日率先宣布本學期結束，之後多所大學跟進。香港大學原本只宣布本周停課，14日也發電郵通知學生，終止本學期所有課堂。

針對示威活動擴散至校園，警察公共關係科總警司謝振中表示，有暴徒將大學變成武器庫、兵工廠，收藏大量汽油彈及製造巨型彈弓等，他形容這種行為與「恐怖主義」又走近一步，並呼籲校方兌現早前承諾，不要縱容學校成為兵工廠，若情況持續，警方仍會介入處理。

▲港中大在12日的衝突後，已宣布學期結束。（圖／路透）