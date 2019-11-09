莽男「X！不能攻擊你喔」 搶奪警用電腦未遂遭警辣椒水制伏

▲周姓男子今年10月間在桃園市楊梅區與人發生糾紛，員警處理時拒不配合且攻擊員警挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

周姓男子今年10月間深夜在桃園市楊梅區與人發生糾紛，楊梅警分局2名員警趕往處理，周男因拒絕表明身分，吳姓員警以警用小電腦拍攝周男臉部辨識身分時，周對員警嗆聲「幹！我不能攻擊你喔？」動手要搶奪警用小電腦被制止，還企圖破壞巡邏車右視鏡，員警以辣椒水噴灑，周徒手拉扯員警抵抗後終被制伏；檢方偵結依妨害公務等罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，49歲的周姓男子於今年10月2日晚間10時許在楊梅區新農街2段附近與人發生糾紛，楊梅分局草湳派出所吳姓與宋姓員警到場處理，因周不配合員警詢問表明身分，吳姓員警以警用小電腦拍攝周臉部以查證辨識身分，周當場對2名員警辱罵「幹！幹嘛我不能攻擊你喔」，並作勢徒手搶奪警用小電腦。

吳姓員警及時閃避，2名員警欲將周帶回派出所偵訊時，周再度不配合還徒手扳開巡邏車右視鏡，吳姓員警以辣椒水噴灑，周企圖抵抗徒手拉扯吳左手臂，導致左前側臂有擦傷之傷害，2名員警合力將周制伏帶回偵訊。

警訊時，周坦承犯行，檢方根據警方提供密錄器錄製影像翻拍截圖、職務報告與醫院驗傷診斷證明等資料佐證，偵結依妨害公務、公然侮辱公務員與毀損等罪嫌聲請簡易判決處刑。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►無照酒駕害3命認罪求減刑 開庭卻喊「沒錢賠」家屬怒轟：要重判

►韓國瑜買7200萬庶民豪宅 朱立倫：他當時失業，其實過得蠻慘的

►摩鐵聚會對少女伸出鹹豬手！色少年摸一把…慘被痛毆逼簽13萬本票