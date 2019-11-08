摩鐵聚會對少女伸出鹹豬手！色少年摸一把…慘被痛毆逼簽13萬本票

▲桃園市王姓少年去年10月與友人在摩鐵聚會，因摸了其中少女大腿與胸部被告狀，同夥蕭姓少年等8人毆打凌虐後逼迫簽下本票才放人。（圖／取免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓少年去年10月間與友人在桃園區某家摩鐵聚會，見王姓少女躺在身旁竟伸出鹹豬手撫摸其胸部與大腿等處。少女事後向同夥告狀，其中蕭姓少年等8人將王少約出來談判，不但毆打凌虐，還逼迫其簽下13萬餘元本票，並搶走王少身上1萬餘元現金後才放人。檢方8日偵結依強盜罪嫌將蕭姓少年提起公訴，其餘7人中，3名成人另行偵辦中，少年部分則由少年法庭保護管束。

檢警調查，王姓男子等5名青少年去年10月7日晚間相約到桃園區某家摩鐵唱歌歡聚，凌晨時分，13歲的王姓少女累了躺在床上休息，王姓少年忍不住伸手撫摸其胸部與大腿等處。王女不甘受辱，憤而向張姓男子等人告狀。

事後，張男夥同當天在場的蕭姓少年等8名同夥向王男強索金錢了事，10月12日深夜約出王姓少年後，一群人圍著王質問：「你是不是摸她的胸部與大腿？」王矢口否認，被一夥人分持電擊棒、球棒與鐵棍等兇器毆打，還將王以繩索綁在椅子上後繼續毆打，導致王頭部撕裂傷、右手第5指骨折、四肢多處挫傷。

一群人要求王交出身上的800元現金後，逼問王提款卡密碼順利領出2萬9000元，王苦苦哀求「那是全部的家用與生活費」一群人讓王簽立13萬5000元本票後，留下現金1萬4000元給他後才放人。

王姓少年事後報案處理，警方循線將張男與8名少年逮捕到案，張姓男子和游姓、簡姓男子等3人因已成年，經少年法庭裁定由桃園地檢署另行偵辦中，未滿14歲的3名少女則由少年法庭裁定保護管束，16歲的蕭姓少年因涉犯強盜罪，少年法庭裁定移送桃園地檢署後，檢方依強盜罪提起公訴。

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