衝動哥與女友速食店走出來　兩人口角衝突…他縱火燒自己機車

▲桃園市楊姓男子2019年3月與女友在楊梅某速食店用餐後起爭執，竟憤而點火焚燒機車洩恨被送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子2019年3月間某日清晨在楊梅區某家速食店停車場內，疑與女友起爭執，楊男一怒之下竟推倒自己的機車，以打火機點燃機車漏下的汽油，瞬間引發大火將機車燒毀，消防人員趕來撲滅火勢，但楊男已逃之夭夭，事後根據監視器發現楊男涉嫌縱火，檢方以若非速食店員工報案，火勢可能延燒鄰近建築，偵結依公共危險罪嫌將楊男聲請簡易判決處刑。

檢警調查，39歲的楊姓男子今年3月5日上午6時許，在楊梅區中山北路某速食店停車場內與女友聊天，後來不知何故發生爭吵，楊男竟將自己機車推倒，再以打火機點燃機車溢漏汽油縱火洩恨。

因大火瞬間被點燃，楊男與女友見闖禍後趕緊逃離現場，速食店員工發停車場起火立即通報消防隊，楊梅消防分隊趕來撲滅火勢，整輛機車已完全燒毀，警方事後調閱現場監視器，發現楊男涉嫌縱火。



楊男偵訊時坦承放火燒自己的機車，但辯稱當時旁邊沒有其他車輛，他只是燒自己的機車發洩，且等到火勢沒有了才離開；消防人員則指證，楊男在火勢迅速擴大，無法處理時就已離開現場，消防人員搶救時他也不在場，若未經消防人員撲滅火勢，仍有可能延燒到周圍建築物之可能，檢方認為楊男說詞係推卸之詞，偵結依公共危險罪嫌聲請簡易判決處刑。

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