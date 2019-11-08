無照酒駕害3命認罪求減刑　開庭卻喊「沒錢賠」家屬怒轟：要重判

▲今年8月間涉嫌酒後無照駕駛撞死3人的貨車司機朱汶珽。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

涉嫌於今年8月間無照酒駕撞死3名無辜環保志工與路人的貨車司機朱汶珽，8日出庭時向法官坦承認罪，請求法官給予減刑，法官詢問是否需要調解？朱竟回覆沒能力賠償認為沒有調解必要，被害家屬質疑朱根本沒資格說減刑，案發至今沒有與家屬談及任何賠償與和解方案，希望法官繼續羈押且從重量刑。

桃園地檢署偵辦26歲貨運司機朱汶珽今年8月24日清晨無照酒後駕駛小貨車，以時速逾70公里經過蘆竹區大竹路彎道時，失控撞上路旁多輛汽機車，還撞上正在打掃的環保志工與路人，最後導致黃姓、謝姓2名女環保志工與1名葉姓路人死亡，酒測值高達每公升0.64毫克，檢方偵訊後依酒駕致死提起公訴，並向法院申請羈押禁見。

▲今年8月間酒後無照駕駛撞死3人的貨車司機朱汶珽，8日出庭認罪希望能獲減刑卻引發被害家屬砲轟。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園地院8日下午召開準備程序庭，朱汶珽坦承酒駕致人於死等罪嫌，朱的辯護人說，朱當時為提神才喝保力達，肇事後留在現場配合調查，應符合自首要件，請求依刑法59條酌減其刑；法官詢問雙方有無調解意願時，朱則說想談和解但是根本沒有能力，就算談了恐怕最後也無力賠償，認為目前暫無調解意願。

朱的辯護人還說，案發後，朱遭裁定羈押至今，上月中旬曾具狀聲請停止羈押，朱有固定住居，相關證物已扣押，因為朱全部坦承認罪，應無逃亡、串供或滅證可能，如能允許交保，希望儘早出去工作，將所得賠償被害人家屬。

被害家屬委任律師認為，朱明知酒駕卻仍舊上路造成3死悲劇，至今沒提出任何具體和解方案，也未與其雇主協調，因此請求法院從重量刑；被害家屬強調，本案發生至今還沒和解，認為不宜交保，朱根本沒有調解意願，他還有前案通緝未到庭紀錄，目前無固定住居，未來將面臨鉅額民事求償，有逃亡之虞，認為有繼續羈押之必要。

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