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中等學校田徑錦標賽在花蓮　高男鏈球兄弟檔雙破大會揭開序幕

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▲高中男子組鏈球競賽，來自雲林斗南高中的沈智陞及沈又豪兩兄弟雙破大會紀錄，分別奪得該比賽的前二名。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

高中男子組鏈球競賽，來自雲林斗南高中的沈智陞（中）及沈又豪（右）兩兄弟雙破大會紀錄，分別奪得該比賽的前二名。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「108年全國中等學校田徑錦標賽」8日在花蓮縣立體育場舉辦開幕典禮，縣長徐榛蔚在教育處長李裕仁的陪同下到場，除了為選手加油打氣之外，也頒發國中男子組跳高及高中男子組鏈球前三名獎牌。徐榛蔚祝福為期四天的競賽活動順利成功，選手們都有優異的表現。

徐榛蔚表示，花東兩縣一直以來是培育體育人才的搖籃，尤其正在舉行的國際12強棒球錦標賽，中華隊陣中有三分之二的球員都來自花蓮，包括江少慶、林立、張奕、林凱威、陳鴻文、陳俊秀、林鋅杰及王威晨等人，顯示花蓮在地各級學校培育體育人才的扎實與積極。

▲高中男子組鏈球競賽，來自雲林斗南高中的沈智陞及沈又豪兩兄弟雙破大會紀錄，分別奪得該比賽的前二名。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚到場為選手加油打氣，祝福為期四天的競賽活動順利成功，選手們都有優異的表現。

花蓮縣素有田徑王國之美譽，培育眾多田徑人才，去年在這個賽事中，花蓮縣海星高中魏泰陞就在賽事中囊括了100公尺及200公尺的雙料冠軍！雙破兩項大會紀錄。今年的全國運動會中的田徑項目成績相當亮眼，榮獲6金3銀的耀眼佳績，3項破大會紀錄，其中囊括3金的全國最速男楊俊瀚，更是我們花蓮之光，也是花蓮人的驕傲。

全國中等學校田徑錦標賽8日當天競賽成績出爐後，徐榛蔚親自頒發國中男子組跳高及高中男子組鏈球前三名獎牌，其中高中男子組鏈球項目前兩名皆是來自雲林縣斗南高中的沈智陞及沈又豪兩兄弟，兩人更是雙雙打破了大會紀錄，也為錦標賽開啟精采的序幕。賽場外規劃了60攤的展售攤販，讓大家不只來運動比賽，還能品嚐到在地的特色美食，也能攜帶伴手禮回家。

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