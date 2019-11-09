快訊／韓國瑜批蔡政府：跟匈奴一樣不停掠奪　掠奪完就走人

記者楊蕓／基隆報導

國民黨總統參選人韓國瑜9日傾聽之旅前往基隆市，第一個行程參加立委參選人宋瑋莉競總成立大會。韓國瑜致詞時砲轟，民進黨貪污腐敗、派系分贓，「一群人跟匈奴一樣不停掠奪 ，掠奪完就走人，怎能這樣執政？」

韓國瑜抵達前半小時，基隆市黨部會場內外已聚集上千名支持群眾，擠爆整條巷弄。基隆市黨部主委黃希賢形容，韓國瑜有鋼鐵般意志、正氣凜人的氣質、悲天憫人的胸襟，在這片土地國家帶領我們往前衝，相信他一定能為國家帶來富足安定。

韓國瑜致詞時痛批民進黨攤突腐敗、派系分贓，一群人跟匈奴一樣不停掠奪 ，掠奪完就走人，怎能這樣執政呢？講一句不客氣的，執政團隊你們不愁吃穿，生活已經不錯，既然如此，為何不為台灣人民好好努力打拼？」

韓國瑜批評，執政團隊把自己變成匈奴，用掠奪心態不停掠奪台灣資源，「風力發電需要發到兩兆嗎？前瞻需要花到八千八百億嗎？我們太多事情看不明白，看不懂，反對黨完全是狗吠火車 ，甩都不甩。」

韓國瑜9日於基隆市進行傾聽之旅，共有6個公開行程。上午10點出席韓國瑜、宋瑋莉聯合競選總部成立大會，11點前往國瑜加油站加油打氣，緊接著11點10分出席青年座談，下午3點20分參拜聖安宮，並於會後接受媒體聯訪，4點10分拜訪珍味香餅家，4點50分參拜慶濟宮。



▲韓國瑜基隆傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝）