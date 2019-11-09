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比一比！韓國瑜貸款買房虧錢　蔡英文15筆土地賺4千萬

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▲總統蔡英文出席「臺灣國際智慧能源週暨臺北國際電子產業科技展聯合開幕典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨團估計蔡英文賣土地大賺1.8億。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜遭爆，54歲時在台北市購買7200萬豪宅，但事實上韓國瑜尚未過戶，就認賠賣出。根據資料，總統蔡英文在32歲時，就買下15筆土地，9年後一口氣賣掉，現任的勞動部長許銘春是蔡英文當時的法律顧問，許銘春估計蔡英文獲利4130萬。

2015年12月10日，國民黨立法院黨團召開記者會，時任立委邱毅指出，1988年4月，才32歲的政大副教授蔡英文就以超低價一口氣在內湖買下15筆共271坪的土地，同年8月該區就被劃入重劃區，土地價格飆漲，蔡英文真是「炒地神算」。

邱毅說，這15筆地養了9年後，就被蔡英文在1997年的同1天全數賣出，1988年買進時，土地公告現值才2萬4000元，1997年公告現值為26萬4000元，以價差2.8倍估算，271坪土地獲利估計有1.8億元。

當時的民進黨發言人王閔生宣稱，蔡英文購買土地的資金來源包括借貸和父母從小幫她進行的長期理財規畫。許銘春也反駁國民黨立委的計算方式，稱當時蔡英文獲利估計僅4130萬元。

國民黨立委陳學聖不滿表示，最沒資格批評韓國瑜的就是蔡英文，因為蔡英文含著金湯匙出生，有父母提供生活所需的一切，當總統後，還自費6萬元請廚師，根本就不會知道一般民眾買房的辛苦。

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