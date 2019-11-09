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蔡英文空軍操盤手　林鶴明公開吸粉秘招

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▲▼林鶴明。（圖／中評社）

▲林鶴明。（圖／中評社）

圖文／中評社

2020大選網路扮演了非常重要的角色，負責蔡英文連任辦公室網路工作的文宣群副執行長林鶴明接受中評社訪問表示，他從2008年就開始參與大選，明顯感受到明年大選，網路對選情有重要影響。他指出，自從去年1124九合一敗選之後，蔡英文已經進行調整，臉書按讚數攀升，過去發文有1萬個讚已經是非常好，但現在2萬個讚的文章，還不夠好。他也說，經過去年敗選後，他們在社群經營以及媒體上都有調整，蔡英文去年LINE有約10萬人加入，現在有60萬人加入，這些增加都是今年加入。

林鶴明對中評社說，蔡英文在去年九合一大選之後，他們在網路經營做了調整，現在按讚數量增多，至於怎麼把按讚數化為投票行動力？他表示，初選到現在舉辦社群活動，像是辣台派、社群之夜等，這些網路活動都採報名方面，都在很短時間內報名完畢。另外一個測試是與蔡英文同框照，很多人臉書都被洗版，還有募款小物等，也都很快時間內賣光，這都表示支持者有熱情，會願意出來支持。

他表示，這次選舉就是要怎麼把支持者，「從線上轉到線下」，「把聲量轉化為組織，組織也轉化為聲量」。他指出，現在蔡英文去拜廟，有人會拿手舉板子並且喊蔡英文，這種現象去年之前是沒有的。

林鶴明表示，他目前主要負責網路社群這一塊，因為網路社群對今年選舉影響很大。他打過幾次總統大選，雖然2016在柯文哲陣營沒有參與，但從2008年部落格年代，網友透過部落格發表文章；2012年透過臉書發佈訊息、活動；2014年市長選舉，臉書影響力更大，從柯文哲選舉就可以看得出來，2016年大選臉書影響很大，有很多操作，但是今年比較特別是臉書以外，出現社群概念，在這些社群上，會出現對社會群體的各種不同認同。

他表示，LINE、IG影響力也很大，雖上次選舉就有LINE，但是沒有影響這麼大，今年跟上次大選網路環境都不一樣，今年非常重視網路社群發展。他指出，自從去年1124之後，團隊開始增加社群運用，對於錯誤訊息可以即時更正、政策說明也更生動，蔡英文過去有些特質沒有這麼明顯，或是外界不了解，現在可以透過LINE的發送以及臉書，選民會對蔡更了解。

他坦言，去年可能沒有這麼明顯，但自從去年1124敗選之後，他們就開始檢討。

林鶴明分析，蔡英文因為要連任，她必須要告訴選民做了什麼，但是對於國民黨2020參選人韓國瑜來說，挑戰大一點，因為當高雄市長不到一年跑掉去選2020，還沒有拿出成績就跑去選，韓市長挑戰比蔡英文大，韓要去說服支持者，就像今年剛考上公務員，但卻跑去當導遊，一般人都會覺得怪。

他認為，這件事情年輕人也難以接受，每個人都在工作崗位上，都不能這麼任性，很多年輕人都會質疑韓為什麼要這樣做。

「落跑」印象對年輕人比較深刻？林鶴明表示，年輕人的政黨色彩不是這麼強烈，年輕選票常常會有變化，可能政治人物一講話不喜歡就會移動，不管是陳水扁、蔡英文、柯文哲都遇過這種狀況。年輕人會認為自己是永遠在野黨，但以蔡連任的角色來說是，竟是年輕人支持比較高，這是過去比較少見。

他也歸納幾個因素，首先是一國兩制，蔡對於一國兩制的回應，獲得年輕選民支持，年輕人認同蔡的想法；第二是婚姻平權蔡做到當初承諾，網路上還說要對蔡道歉，看到年輕人選民回流；第三是香港事件讓年輕人回流，年輕人會有疑問，為什麼香港年輕人要上街頭？他們不希望台灣變成這樣。

林鶴明對中評社表示，自從網路經營調整之後，蔡英文臉書可以看到明顯改變，去年之前蔡發文，1萬個讚已經是高標，但是現在發文沒有2萬個讚，就表示這篇文章不夠好。這是支持蔡英文的人更熱情，願意表態按讚，就是這一年來的變化。他舉例說，有關婚姻平權蔡英文發文，就有30萬個讚，而蔡提到香港議題常常按讚數也破10萬。

他表示，社群好處就是可以量化，馬上觀察，社群反應馬上看到支持者買不買單。過去可能只能從民調，現在從社群馬上反應，可以即時修正，也可以知道大家想法是什麼。網路平台越多，母體越多，越能了解民眾想法。

蔡英文這次選舉造勢活動少了傳統味？林鶴明說，支持者不同、地點不同等都會有不同規劃，傳統的支持者也想參加，現代、有趣的，也有人想要參加。11月17日競選總部成立是兩合一，園遊會加傳統造勢。

他指出，全台灣會有20幾個各地競總立成立，都有傳統舞台活動，也會讓組織動員，但是六都競選會再增加園遊會攤位，一部分是主題性特色，一部分是立委攤位，立委攤位是要讓民眾認識更了解立委，也有總統攤位主要是呈現政績，這些都是額外增加的，不是唯一的活動，「是傳統加上新穎的選舉方式」，「競總成立是組織活動，怎麼可能都沒有傳統活動」。

他也說，「有人說我們躺著選，但是我們戰戰兢兢」，「經過去年選舉結果，今年誰敢放鬆」。

林鶴明坦言，經過去年敗選後，他們在社群經營以及媒體上都有調整，蔡英文去年LINE有約10萬人加入，現在有60萬人加入，這些增加都是今年加入。去年選後，現在也都增加媒體QA時間，可以讓民眾聽得到蔡英文講什麼，主流媒體加上社群網路，才能在民調拉抬，也不能只管社群，不管傳統媒體，那也會完蛋。

年輕人投票率普遍偏低，剩下60天，怎麼讓年輕人出來投票？他表示，提醒年輕人投票這是最基本，他們會用更接近選民的方式，提醒他們去投票。蔡英文現在社群能量增加，會有更多工具去提醒記得投票。另外一方面是拿出政績，選舉動態發展過程我們有我們的節奏，還是強調以國政優先，選民是看的懂政治人物在做什麼，經濟成果等政績都是正向發展，大家會看到蔡英文有把國家顧好。

林鶴明說，年輕人分兩種，一種理想性選民，比較沒有經濟壓力，首頭族比較傾向理想性選擇，透過社群讓好感度增加，要確保他們接收到政治訊息，否則他們可能根本不看政治訊息。但是若進入社會打工或就業就會比較重視實質東西；蔡英文已經提高基本工資，打工時薪增加，這些成績會讓這部份年輕人感受到。

另外他說，另一部分是成家立業、年輕父母等，會希望有安定生活方式，比較重視經濟，不管加薪、減稅，30至40歲的年輕人，他們一定都會有感受。要先讓年輕人對這些有好感，才能對他們催票。

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