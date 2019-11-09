「蔡賴配成定局」　陳水扁問賴清德：還主張赦扁嗎？

▲陳水扁、賴清德。（圖／翻攝自YonGe Chen臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

前總統陳水扁始終對總統蔡英文處理特赦議題的態度感到不滿，對於「蔡賴配」可能已成定局，陳水扁8日質問日前主張「特赦扁」的前行政院長賴清德，沒有共識不過是拒絕赦扁的藉口，「賴院長還主張赦扁嗎？」

陳水扁8日透過臉書表示，「蔡賴配」早在9月24日於高雄就談好，沒有意外，「蔡英文邀請黨內初選的勁敵賴清德出任副總統搭檔，應該已成定局。」還記得賴清德在完成初選登記後10天左右就出版新書《用行動帶來希望-賴清德的決策風格》，其中第47頁、48頁寫到賴清德出任閣揆任命案正式發布前，曾與蔡英文見面，就一些議題作「最後確認」。

陳水扁指出，第一、一例一休等問題應該再修法，蔡英文表示同意；第二、賴清德主張台灣獨立，蔡英文說，賴可以在立法院維持一慣的說法；第三、賴已經表態支持特赦陳水扁，蔡英文表示「她會處理」，賴也可以維持贊成特赦陳水扁的說法；第四、希望總統啟動憲政改革，蔡英文表示「未來她會啟動」。

對此，陳水扁對賴清德提出4點疑問，「一例一休」的推動是蔡英文在總統府親自拍版定案，這是勞資雙方都不滿意的「錯誤」決定，雖然賴清德擔任閣揆任內已再修一次，但勞資雙方仍有怨言，「是否應回到陳水扁時代的「週休兩天，勞資協商」？」完全在蔡英文的一念之間，「還是賴揆已經非常滿意他任內的修法結果？」

陳水扁指出，蔡英文迴避「一中原則」，主張「維持現狀」；而賴清德反對「一中原則」，主張「台灣獨立」。「未來正副總統對台灣未來有不同的主張，如何帶領國家？還是蔡英文所提的『中華民國台灣』，就是賴清德所說的『台灣獨立』？」

陳水扁提到，蔡英文說會處理赦扁議題，是有條件的，必須等到社會有共識，「那將永遠不可能。」畢竟民主多元社會是永遠不會有100%的共識議題，沒有共識的改革可以照推，沒有共識不過是拒絕赦扁的藉口，「賴院長還主張赦扁嗎？」

陳水扁說，過去的3、4年，蔡英文並未推動憲政改革，但陳水扁尋求連任前一年，民進黨就提出憲改的12大議題，並在總統府成立專責憲改辦公室。「賴清德院長要推的憲改又是什麼？如果蔡總統不同意呢？」

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