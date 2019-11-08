勞動部企訓成果展　找台灣流通業教父演講

▲勞動部雲嘉南分署，邀請台灣流通業教父、前全聯總裁徐重仁演講，分享他個人多年的企業經營智慧、經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部雲嘉南分署8日，於台南台糖長榮酒店舉辦「企業人力資源提升計畫」職訓成果展，邀請有台灣流通業教父之稱、前全聯總裁徐重仁演講，分享他個人多年的企業經營智慧，教企業主如何從消費者的「不方便」看到商機，另現場還有成果展示、單位經驗分享，吸引200多 位公司中高階主管到場聆聽，獲益良多。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，人才是產業轉型關鍵，此次請來教父級大師徐重仁演講，希望能帶給企業不一樣的經營思維；而今年企業訓練補助計畫，雲嘉南轄區共有213家事業單位申請，開辦超過4900門課程，有超過58000人次在職勞工受惠，為近5年來最多，顯示企業已愈來愈重視人才培育。

徐重仁今以「走舊路到不了新地方，創新從有感開始」為題，運用「徐氏觀點」帶領現場企業主進行另類思考，他說創新能帶來新商機，重點就在於解決客戶的不方便，徐重仁每次的創新都令人驚艷，如7-11超商24小時營業、全聯福利中心導入生鮮食品等，這些都是來自「有感的小事」，從觀察、聯想到學習、實驗。

徐重仁強調，只要站在顧客的角度思考，就能提供更好的商品與服務，他也以日本百貨公司為例，為了挽回業績，日本百貨公司開始把「空間」讓出來，減少專櫃的設置，把多出來的空間設置休息區或兒童遊戲區，營造舒適自在的氛圍，並不定時舉辦表演或活動，漸漸的逛百貨公司的人潮回流了，不僅增加顧客來店數，也增加提袋率。徐重仁說，這個例子說明從顧客需求角度出發，就會有異想不到的成果，如果只想賺顧客的錢，顧客不一定會買單。

此外，今日活動也請來台南晶英酒店總經理李靖文與豐喜食品公司董事長廖憲平分享申請「企業人力資源提升計畫」的效益，包含在職員工的職能建構、公司營運績效等方面都有顯著提升，不只減輕企業辦訓負擔，也提升在職勞工技能。另雲嘉南分署也與轄區21家各領域企業成立「產業菁英智囊團」，希望能吸納產業界聲音，作為未來推動轄區勞動力發展服務的重要參考方向。