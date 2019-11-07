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世界12強中日大戰　黃偉哲揪球迷場外應援為台灣加油以台南為榮

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▲黃偉哲市長到場與民眾以及來自各校的小選手，一起為2019年第2屆世界12強棒球賽中日大戰集氣應援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲市長到場與民眾以及來自各校的小選手，一起為2019年第2屆世界12強棒球賽中日大戰集氣應援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為凝聚球迷的力量，讓市民朋友感受現場看球的火熱氣氛，台南市政府特別與中華棒協及緯來電視臺合作，自11月5日至7日連續3天於市立棒球場同步轉播2019年第2屆世界12強棒球賽。

黃偉哲市長7日晚上也到場與民眾以及來自各校的小選手，一起為備受矚目的中日大戰集氣應援，期待中華隊能闖進複賽，順利取得2020東京奧運參賽資格。

▲黃偉哲市長到場與民眾以及來自各校的小選手，一起為2019年第2屆世界12強棒球賽中日大戰集氣應援。（圖／記者林悅翻攝，下同）
由於11月5日第１天的轉播，民眾反映球場螢幕較遠不易觀看，市府團隊6日立即回應，球迷的聲音都聽到了！為了讓球迷能更近距離觀賞實況轉播，便調整位置搭設大螢幕於市立棒球場正門廣場，體驗更具臨場感的球賽氣氛。

▲黃偉哲市長到場與民眾以及來自各校的小選手，一起為2019年第2屆世界12強棒球賽中日大戰集氣應援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次戶外轉播的目的就是為了邀集市民朋友與球迷一起來為中華隊加油，因此選擇在交通便利的市立棒球場開播，希望大家呼朋引伴前來應援，7日晚上能夠順利抗日拿下3連勝。同時，台鹽公司共襄盛舉贊助40箱水給7日晚上現場熱情加油吶喊的球迷。除黃偉哲市長外，立委郭國文、教育局長鄭新輝、新聞及國際關係處處長劉怡伶都到場加油。

本屆世界12強棒球賽的中華代表隊28位球員中，有4位台南市基層三級棒球培育出的選手，包含捕手林泓育、內野手郭嚴文、外野手林哲瑄及擔任「台灣隊長」的胡金龍；而6位教練團中，也有2位台南出身的投手教練，吳俊良和大聯盟神獸等級的「王牌投手」王建民，由此可見來自「棒球之都」的棒球選手實力雄厚，讓我們一起凝聚熱情，為台灣加油，以台南為榮，前進東奧。

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