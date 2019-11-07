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暖心公部門超額進用17身障者　獲勞動部金展獎

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▲勞動力發展署長（左）頒發金展獎特殊事蹟獎，由雲嘉南分署長劉邦棟（右）領獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動力發展署長（左）頒發金展獎特殊事蹟獎，由雲嘉南分署長劉邦棟（右）領獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

好暖心！幫助民眾職訓及就業的勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，以身作則超額進用17位身心障礙員工，並搭配職場支持、職務再設計等措施，榮獲勞動部第17屆金展獎特殊事蹟獎，6日由勞動部長許銘春、勞動力發展署長黃秋桂頒獎。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署員工數324人，依法需進用9名身障者，目前進用了17名，超額進用近2倍，包括公務人員、約聘僱、臨時人員及臨工等都有進用，障礙別包括肢障、聽語障、輕度智能障礙等，工作表現都相當好，劉邦棟說，幫助1名身障者，就是幫助1個家庭，盼公、私部門多給身障者機會。

雲嘉南分署新營就業中心就服員張政裕，5歲時因不慎觸及機台，導致右手腕截肢，從成大數學系畢業後，先後投遞5百多封履歷都未能順利進入職場，最後到就業中心找工作而進到中心服務，開始人生第一份正職工作，從領時薪的臨時人員開始做起，慢慢獲得肯定而升任為就服員，一做就是15年，已協助近1千位民眾順利找到工作，張政裕說，這份工作讓他找到成就感，實現助人的夢想，也以自身經歷鼓勵身障朋友，把障礙看到最小，把長處發揮到最大，就能找到一份適合的工作。

▲勞動力發展署長（左）頒發金展獎特殊事蹟獎，由雲嘉南分署長劉邦棟（右）領獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲雲嘉南分署長劉邦棟（右）肯定分署身心障礙員工表現。

雲嘉南分署對身障員工的多項暖心措施也備受肯定，包括依身障員工需求，職務再設計調整及改良工作設備器材、輔導身障員工考取就服乙級證照、提供員工協助方案、設置身障停車格、無障礙坡道、愛心鈴、無障礙設施指標指引、無障礙廁所及備有輪椅及枴杖供身障同仁使用等。

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