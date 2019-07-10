媽走過罹癌恐慌…帶雙胞胎女兒「翹課衝藝術節」　遭校罰4千元

▲「格拉斯頓柏立當代表演藝術節」吸引眾多人潮。（圖／翻攝自推特／Glastonbury Festival）

國際中心／綜合報導

英國51歲母親貝禮（Rachel Bailey）先前沒有讓雙胞胎女兒在學校上課，一家人反而跑去參加知名表演藝術節，結果她被罰款120英鎊（約台幣4650元），氣憤的她便向地方議會提出申訴。她委屈表示，去年她疑似出現大腸癌症狀，一家人非常辛苦，自己只是想與孩子共創美好回憶。

《每日郵報》報導，這對雙胞胎少女原本在學校上課，後來與母親一起參加格拉斯頓柏立當代表演藝術節（Glastonbury Festival），地點位於索美塞特郡（Somerset）。然而，貝禮事後卻因為孩子缺席而被罰款120英鎊，如果在60天內沒有支付，罰款總共會提高到480英鎊。

去年，貝禮身體出現一些狀況，她就診後，醫師告訴她有著大腸癌的初期症狀，這個疾病奪走她4名親人，當時全家人都陷入恐慌，最後她進行手術，所幸沒有太多問題，只是她每6個月就要到醫院檢查。

事實上，這家人今年一直很想體驗盛大的表演藝術節，他們在國內就能欣賞音樂。貝禮說，他們首次參加活動，大家都很陶醉，尤其是她的女兒非常開心，每分鐘都相當享受，「但就在被開罰後，兩個孩子都崩潰了。」

貝禮堅定認為，她的孩子在藝術節學習到的東西，會比待在課堂時更豐富，「當你在那邊時，你要露營、回收，使用不能沖水的馬桶，欣賞令人驚艷的音樂，這些事物難以教導。」

校方告訴貝禮，學生不能在上課時間參加校外活動，兩名雙胞胎的缺席紀錄未經批准。貝禮其實原本有預期會被開罰，但她也聽過有些家長討論，有些學校允許孩子參加表演藝術節。

薩里郡議會發言人表示，確保孩子接受應得的教育是首要事務，當涉及到必要罰款時，有關單位會遵循政府方針並與校方合作。