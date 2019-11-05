台南老翁搭火車屏東訪友…跌坐三地門路旁！里港警神救援

▲屏東縣里港警分局鹽埔分駐所員警很快替找到台南市王姓市民的家人，將其帶回 ，讓家屬相當感激。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

住台南市的王姓市民，買了火車票坐到屏東縣訪友，卻跌坐在三地門路旁，運動民眾發現，趕緊報警，調區里港警方據報先帶回派出所奉茶休息，查出他的家人，將他帶回家，讓家屬讚「有察警真好」。

里港警分局鹽埔分駐所日前接獲報案，指稱在鹽埔鄉振興村台24線往三地門水門附近有老翁徘徊，警員陳世杰獲報立即趕往現場瞭解，經詢問報案民眾得知係其於當日晚上出門準備運動時在路上撞見1名老翁先是在馬路邊徘徊、不知所措；不久，或許是因體力不支所致，突然跌坐於馬路旁，因附近車輛來往頻繁，嚇得趕緊撥打110報案。

陳世杰瞭解後，考量到老翁身體狀況，決定先以巡邏車將其載至派出所休息並提供茶水、點心果腹後，再向老翁詢問詳細情形。但他疑有失智，身上又無攜帶任何證件，僅有一張單程火車票及些許零錢，只記得自己為了到三地門老家尋找老友，獨自一人從台南搭火車至屏東地區，卻因迷失方向並在鹽埔一帶徘徊。

由於他未帶任何證件且不記得個人資料，所長陳進儒靈機一動，運用M-POLICE中的臉部辨識系統，迅速查知他是77歲王姓男子，再利用警用查詢系統查得其居住於高雄的家屬，趕緊連絡家人。

家屬到所後看到老父親安然無恙，一再向警方致謝，也表示老父親以前也曾有一次獨自到三地門的情形，因患有失智症且並無隨身攜帶手機的習慣，根本無從得知其人在何處，自己當下真的很恐慌，深怕會出什麼意外，好在有警察的及時協助，才讓老父親能平安返家。

我沒有遲到，是時間遲到了！

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

