蔣萬安霸氣上演「萬安緊抱」　朱立倫秒露「舒服」貌：小壞壞

記者呂欣玫／綜合報導

前新北市長朱立倫、國民黨立委蔣萬安8日合體，首度揭露「倫倫安安的秘密檔案」。自喻為國民黨「雙暖男」，兩人除了曝光最暖事蹟外，蔣萬安還當場上演「萬安緊抱」，突如其來的霸氣舉動，讓朱立倫害羞地說不出話來。

朱立倫、蔣萬安8日在臉書發布影片，揭露「倫倫安安的秘密檔案」，朱立倫被問到「最暖的事蹟」時表示，他很貪吃但絕不會自己獨享，因此「常買小吃美食給同事」，從好吃的肉圓、碗粿到辦公室附近最近開了一家東區粉圓的冰店，都會馬上去買給同事吃，不過同事也抱怨，這個暖男最大的缺點是「害同事增加體重」。

蔣萬安則說，自己最暖的事蹟是當「人體手機架」，有一次在霸佔主席台時，被一個女立委環抱，還把蔣萬安當手機架靠著在滑手機，在當時被戲稱「萬安緊抱」。至於當時被環抱的感受為何？有沒有熱熱的、香香的？蔣萬安害羞地說，當時整個主席台上很擁擠，所以大家都有流汗。

值得一提的是，正當朱立倫要開口問問題時，蔣萬安竟突然上演現場版「萬安緊抱」，讓朱立倫害羞的說不出話來，配合朱立倫露出舒服的表情，影片字幕還特別打上「安安小壞壞」，逗趣的畫面引人遐想。

▲朱立倫、蔣萬安合體直播。（圖／翻攝自朱立倫臉書）



最後，朱立倫也不忘開立委顏寬恒的玩笑，他說，你看我們對民進黨多好，本來「消波塊」顏寬恒爭取了半天，最後還是派最帥的蔣萬安當首席霸佔主席台。蔣萬安則回應，本來想派顏寬恒，可是考量到第一個要衝得快，第二個要能直接一步跳到主席台上，面對朱立倫追問「你說顏寬恒衝不快跳不上去？」蔣萬安則笑回，每個人專長不一樣，顏寬恒只要站在那就很有威嚴。

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