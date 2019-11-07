吳敦義自列不分區「吃緊弄破碗？」　游盈隆：其實不是壞主意

▲吳敦義。（資料照／記者徐斌慎攝）



記者呂欣玫／綜合報導

針對國民黨不分區立委安全名單，黨主席吳敦義5日鬆口，假如有適當機會，排在第8、9或10，一定會考慮，但卻引發部分黨內人士反彈。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆7日表示，吳敦義自列不分區安全名單，其實不是壞主意，甚至是一種勇於打破民國兩大黨「偽善政治文化」的表現。

游盈隆7日透過臉書表示，吳敦義打算將自己列入不分區安全名單，從某個角度來看，其實不是壞主意（bad idea），甚至是一種勇於打破民國兩大黨「偽善政治文化」的表現。

不過，游盈隆認為，壞就壞在吳敦義規劃不分區名單之前少做一個動作，就是先在黨內建立「不分區立委提名的制度共識」，以致於造成現在萬箭穿心的局面，輿論幾乎一面倒認為他私心自用，「是『吃緊弄破碗』？還是『偽善政治文化』難以打破？」

游盈隆指出，國民黨在2000年政黨輪替後，有關黨內提名制度方面，有不少是亦步亦趨學習民進黨，像「三分黨員投票，七分民調」或「全民調」等，甚至連不分區名單規劃也學民進黨搞什麼「專業組」、「政治組」，「我覺得國民黨應該爭氣點，民進黨好的要學，不好的不要學，更重要的是，自己要有創新進步的作為，否則只會被時代的浪潮淘汰。」

游盈隆表示，政黨不分區立委開始有全國性民意基礎，是從2008年第七屆立委開始的。但政黨不分區立委應如何產生？是一個攸關台灣民主品質的嚴肅課題，可惜台灣社會從未有機會好好檢討反省，以致於現在淪為各大小政黨內極少數權貴的襟臠，成為政治權力鬥爭的競技場。現在正是各黨提出不分區名單的時候，也是社會各界應該好好正視這個問題的時候。

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