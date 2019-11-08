當車手被逮...男大生只分到1千遭判1年！他喊「暑假打工」求情　法官秒打腫臉

▲男大生暑假打工當車手，分到贓款1000元，下場遭判刑1年。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市一名石姓男大生，暑期打工當車手分到千元贓款，遭法院判處有期徒刑1年。換算起來，坐牢一年的期間1天只有2.7元，一時失慮換得這樣下場，可說是相當不划算。

判決書指出，石男2018年8月6日加入由吳男、蔡男所組成的詐騙集團，隔天便依照蔡男的指示，到屏東取得蔡男所交付受害人的提款卡、密碼，先後到屏東、高雄的超商ATM提領2萬、1萬9千元，其餘詐騙得來的8萬1千元，則由其他同夥提領一空，事後他也獲得1000元的贓款。

高雄地方法院認為，石男正值青年，四肢健全、智力正常，卻不思合法管道謀生，竟因貪圖不法利益而加入詐騙集團，擔任車手非法提領被害人所匯的款項，依三人以上共同詐欺取財罪，判他有期徒刑1年。

石男不服判決結果上訴，表示自己沒有前科，行為時僅18歲，涉世未深、智慮尚淺，適逢大學暑期打工賺錢，是一時失慮才會犯錯，惡性較輕，實際分得不法利益僅1000元，並賠償郭女8萬元和解，原審未依刑法第59條「情堪憫恕」酌減其刑，並予以宣告緩刑，實有未當。

但法院發現，石男2018年5月29日、30日已有4次擔任車手取款的行為，當時也非暑假打工期間，遭判刑1年10月，可見他並不是初犯，將他的上訴駁回。全案仍可上訴。

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