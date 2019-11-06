房務問題不合...他見獄友秒衝上前！掏原子筆猛刺　「戳爆右眼」幾乎無光感

▲一名受刑人不滿獄友，竟持原子筆朝對方頭部猛戳。（示意圖／取自Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

一名受刑人2018年6月中旬因為房務問題與獄友發生爭吵，隔日竟憤而持原子筆朝對方頭部猛戳，導致對方右眼撕裂傷、眼內組織脫出，幾乎失去光感。桃園地方法院審理後，依傷害致重傷害罪判他有期徒刑4年半，高等法院將上訴駁回。可上訴。

判決指出，郭姓受刑人案發前一晚因房務問題與獄友發生激烈爭吵，同房他人見狀趕緊出言調停，沒想到郭男心懷憤恨，隔日上午9時許，見到獄友便掏出預藏的原字筆朝對方臉部狂戳，導致獄友頭、臉、手部多處受傷，右眼撕裂傷、破裂，以及眼內組織脫出、右眼瞼周圍切割裂傷。獄友當場痛到摀眼哀號，經緊急送醫手術後，右眼仍不幸因受到重傷害而幾乎失去光感。

桃園地方法院認為，郭男與獄友並沒有深仇大恨，卻在執行刑期時僅因房務問題與獄友略有不合，就恣意拿原子筆戳對方眼睛，又沒有與對方和解，決定依傷害至重傷罪，判處他有期徒刑4年6月。案經上訴，遭高等法院駁回。全案仍可上訴。

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