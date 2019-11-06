男子以為走桃花運　原是噩夢一場警方及時止血

▲王姓男子遇網路交友詐騙，被騙23000元後，再被恐嚇買1萬元遊戲點數，警方制止止血。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局公園派出所，11月4日晚上8時42分，接獲北區育德全家超商報案，有民眾欲購買1萬元遊戲點數，疑似遭詐騙，警員黃柏堯立即前往了解，發現係王姓男子被網友交友詐騙23000元，並恐嚇再買1萬元點數，黃員馬上制止止血。

市警五分局說，黃員到達現場找到該民眾，詢問得知家住台南麻豆的王姓男子，11月1日在LINE通訊軟體收到一名自稱曉玲的陌生女子邀約吃飯、看電影，2人相約北區育德路見面，4日晚上王男歡喜赴約，不料對方要求其先至育德路超商購買3千元遊戲點數回傳，之後一名自稱是「曉玲」朋友的陌生男子打電話說，要確認他不是警察，要求到另家超商購買2萬元做為保證金，王男不疑有他購買之後，男子再度打電話說要見面必須再買1萬元點數。

王男心生疑慮不願照辦，反遭對方恐嚇要對其家人不利，甚至傳恐嚇影片威脅，王男害怕只好照辦。因王男購買大額點數，店長察覺有異通報警方前往了解，才讓王男未再受騙。

警方提醒王男網路交友陷阱多，千萬不要聽從指示匯款，小心求證才是上策，對店員及員警的及時協助王男再次感謝。