見國中嫩女友忍不住...19歲男社區中庭3度衝動！求「手口並用」她爸氣炸

▲19歲男網路結識小女友，忍不住在社區中庭要求對方替他口交。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名歲19歲的袁姓男子透過網路遊戲認識年僅13歲小綠（化名），進而發展成男女朋友關係，但他明知對方未滿14歲，竟還3度相約外出，要小綠替他口交。全案曝光後，桃園地方法院依對未滿14歲少女性交罪判他有期徒刑2年6個月。可上訴。

判決書指出，袁男在不違背小綠意願的情況下，於2017年12月15日、20日晚間7時到小綠住處的社區中庭公園內，要對方替他口交，1月3日晚間6時30分左右又到小綠住處附近的商店後方，要求對方替他打手槍、口交。事後小綠父親察覺不對勁，決定報警處理。

法院審理後認為，袁男明知小綠未滿14歲，卻因為一時私慾、性衝動，對小綠下手，但審酌他在小綠同意下發生性關係，也沒有用利誘惑情緒壓迫等方式逼迫小綠，在審理階段中也坦承犯行、配合調查，希望與對方父親以30、40萬達成和解，雖然遭到拒絕，但犯後態度尚佳，依3個對未滿14歲女子性交罪，判他有期徒刑2年6個月。全案仍可上訴。

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