慎入！紅衣女孩「馬路追氣球」下秒貨車輾過…全身傷命危「右腿慘截肢」

▲女孩為了追氣球，結果遭到貨車輾壓而過。（圖／翻攝自星視頻）

記者朱世凱／綜合報導

大陸近日發生一起恐怖的車禍意外，一名穿著紅衣的女孩為了追逐飛走的氣球，因此不顧危險地衝到馬路上，沒想到下秒遭到大貨車衝撞，全身多處受傷命危。醫師檢查後無奈表示，女童傷勢嚴重，右腿只能做截肢手術了。好在經過搶救後，孩子漸漸脫離險境，但目前仍在加護病房觀察當中。

綜合陸媒報導，事故發生在湖北省十堰市，穿著紅衣的女孩3日下午將近5點時，突然從三岔路口竄出，導致貨車駕駛來不及反應當場撞上。目擊者說，女童當時正在追逐一個粉紅色的氣球，所以沒有注意前方就是馬路，結果衝出去的瞬間就被貨車輾壓而過。

▼女童痛到在地上蠕動掙扎。（圖／翻攝自星視頻）

影像顯示，女童倒臥在地痛苦掙扎，一旁除了氣球外，就是女童遭到撕扯的衣物和皮肉；有民眾見狀後，驚恐地轉身迴避。貨車駕駛和其他熱心人士則緊急將女童送往醫院救治，醫療團隊評估狀況後，便在當天晚上進行右腿截肢手術，保全孩子性命。

不過因為女童傷是太過嚴重，雖然已經脫離險境，卻仍需待在加護病房做後續治療。不少網友看完影片後紛紛回應，「孩子的家人呢？就這樣讓她一個在馬路上面跑？」、「天啊...用看的就覺得痛」、「可憐的女孩，未來只剩一隻腳了」、「馬路如虎口，家長真的要教孩子注意安全」、「貨車駕駛好倒楣」、「氣球飛走了可以再買，腳沒了就沒了...」。

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