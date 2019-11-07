　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

停止16個月關税戰！美國智庫提「4點戰略」：應和盟國一起對抗中國

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼四川,一帶一路,長江經濟帶,長江,中美貿易,瀘州港,水運,臨港片區。（圖／攝影師陳耀恩授權ETtoday新聞雲使用）

▲研究認為，美國應該要和盟友共享資訊，對抗中國。（圖／攝影師陳耀恩授權ETtoday新聞雲使用）

記者邱茀濱／綜合報導

美國無黨派智庫亞洲研究局（National Bureau Of Asian Research，NBR）日前發布一份報告稱，建議華府停止對華僵持16個月的關税戰，一方面加強防禦措施以減少中國對美國造成的可趁機而入的被監控、破壞風險，另一方面增加在本國的創新和技術的投資上，並強化和盟友的信息分享與合作，一起抵禦來自中國的掠奪型經濟政策。

NBR官網4日發表題為《部分脱離——美國對中國經濟競爭的新戰略》的報告，並提出「4點戰略」建議，分別是「在當前的關稅戰中實現停火」、「加強防禦措施，以減少美國方面對監控、破壞或干擾的弱點，並減緩關鍵技術向中國的散播」、「投資創新、科技和教育」、「加強與盟友的貿易與投資關係，且要合作共享資訊」。

路透社報道，報告重點強調美國在與中國角逐中「日漸孤立」的情況。很顯然，加強同盟國合作是實施有關戰略的關鍵。

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲ 美國總統川普 。（圖／路透）

作者之一，NBR顧問、共和黨前議員鮑斯特尼（Charles Boustany）表示，上述措施執行起來並不容易，特別在川普政府的問題上。「但國會一直在乞求，考慮關税之外的選項。因為看上去（政府）根本沒有統一的、全面的戰略。」

報告的另一位撰寫人、普林斯頓大學教授范亞倫（Aaron Friedberg）表示，美國政府應該停止繼續對盟國的敵視，而應集中精力應對中國，「這沒有道理，中國所面臨的挑戰遠勝美國對歐盟、日本、韓國在貿易上遇到的摩擦。」

不過，中國商務部新聞發言人高峰7日於例行記者會上表示，過去兩周中美雙方牽頭人就妥善解決各自核心關切問題，進行了認真、建設性的討論，同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅，「如果中美雙方達成第一階段協定，應當根據協定內容，同步等比率取消加徵關稅，這是達成協議的重要條件」。

▲▼美國無黨派智庫亞洲研究局發布的最新報告。（圖／翻攝NBR官網）

▲美國無黨派智庫亞洲研究局發布的最新報告。（圖／翻攝NBR官網）

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
小10歲嫩妻「火辣孕照」曝光　本土劇男星一看凍袂條
基隆男遭倒車輾吞！趴地「爆頭亡」消失　驚悚畫面曝光
33歲魯蛇苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　網羨：沒嫁錯
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國貨櫃車39死慘案　越南公安部證實：死者都是越南人

墜谷300公尺死亡！2男登山「繩索繫一起」　雙雙摔落懸崖

停止16個月關税戰！美國智庫提「4點戰略」：應和盟國一起對抗中國

美大學購買考生個資　先招生後拒收操控學校率取率

鯊魚躍出海面搶食30公斤重鯖魚　船員手掌遭鋼絲繩劃傷骨頭碎裂

英女王拒穿殘忍真皮草　開先例成王室第一人

「VIPER」探測月球南極水冰　繪製第一張月球水資源分布圖

印度濕婆也戴口罩防PM2.5　空污指數達999飆破最高門檻

菲律賓宿霧海域渡輪翻覆…至少60人落海　3人自行游上岸

薪資談不攏鬧罷工48hrs　德航取消航班18萬名旅客受影響

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

英國貨櫃車39死慘案　越南公安部證實：死者都是越南人

墜谷300公尺死亡！2男登山「繩索繫一起」　雙雙摔落懸崖

停止16個月關税戰！美國智庫提「4點戰略」：應和盟國一起對抗中國

美大學購買考生個資　先招生後拒收操控學校率取率

鯊魚躍出海面搶食30公斤重鯖魚　船員手掌遭鋼絲繩劃傷骨頭碎裂

英女王拒穿殘忍真皮草　開先例成王室第一人

「VIPER」探測月球南極水冰　繪製第一張月球水資源分布圖

印度濕婆也戴口罩防PM2.5　空污指數達999飆破最高門檻

菲律賓宿霧海域渡輪翻覆…至少60人落海　3人自行游上岸

薪資談不攏鬧罷工48hrs　德航取消航班18萬名旅客受影響

塑造「AI夢」吸金30億！夏于喬爸爸遭約談…蒙面閃躲不回應「一頭撞上牆」

「情色黑膠」台語聲優對話超母湯！　復刻募資計畫2小時就達標

六福「生態、露營體驗」搶攻旅展商機　挹注業績表現可期

吳宣儀看秀…裙子被名模「易開罐拉環衣」勾跑了！嚇成O字嘴…南韓男神出手

豆腐加芝麻揉成團！立冬「高鈣纖蔬湯」　補足一天所需鈣質量

8年前非公職人員！　韓國瑜質疑買房個資遭洩

韓國瑜搶攻新竹科技、青年選票　下週宣布0到6歲育兒政策

精壯男認識絲襪妹3天約出門！ 掏「乖乖水」餵下...1年得手400次

國際熱門新聞

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

2男登山繩索繫一起　墜崖300米亡

惡毒親戚狠潑強酸　5幼犬全身腐蝕

狠母鐵籠藏12歲女　「賣一次換一瓶伏特加」

嫩媽電音趴噴乳汁　群眾張口跪接

英國貨櫃車39死　越南公安部：死者都是越南人

即／北海道自駕載7人　台女昏迷3傷

印度客機窗戶裂　膠帶黏住繼續飛

參加婚禮穿「皇后新衣」　美女被罵翻

迪士尼公主遭噁男「襲胸」當場嚇哭

他惡搞　害同事被掃把柄插進肛門刺穿腸

醫求歡被拒竟爆打抓頭撞牆　長髮女友尖叫骨折：死定了

美國智庫提4點戰略：和盟國一起對抗中國

狂女穿「裸膚胸罩」站新娘旁合照！

更多熱門

相關新聞

「警戒王牌」軍演取消？美：換新名繼續

「警戒王牌」軍演取消？美：換新名繼續

南韓以「替朝鮮半島無核化鋪路」的理由，連續2年取消美韓警戒王牌（Vigilant ACE）聯合空中軍演，美國國防部卻打臉，強調將舉行聯合軍演，只不過換個名稱進行。在2017年時，北韓曾強烈譴責警戒王牌聯合軍演，是將朝鮮半島推向核戰的嚴重軍事挑釁。

維吉尼亞州學校飲用水鉛含量超標

維吉尼亞州學校飲用水鉛含量超標

老兵被炸傷！　接受陰莖移植手術

老兵被炸傷！　接受陰莖移植手術

川普造勢怒嗆民主黨：腐敗政客！

川普造勢怒嗆民主黨：腐敗政客！

松玥建設打造200公頃TIPO園區　成菲律賓新南向基地

松玥建設打造200公頃TIPO園區　成菲律賓新南向基地

關鍵字：

中美貿易戰NBR美國智庫Charles BoustanyAaron Friedberg北美要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

台中公寓一床3屍　翻開棉被是一大兩小

百萬野馬撞爛！他「五官磨平」亡…酒測值0.9

費玉清封麥前拋震撼彈「前列腺阻塞」

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

道指狂漲200點　美股3大指創新高

牙齒「謎樣變黃」一年他尷尬！醫驚：是胃癌

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

本土劇男星嫩妻自拍「火辣孕照」

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

基隆男遭倒車輾吞！他爆頭慘死　驚悚畫面曝

快訊／「珍重再見」　費玉清正式宣告封麥！

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

更多

最夯影音

更多
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面