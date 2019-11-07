停止16個月關税戰！美國智庫提「4點戰略」：應和盟國一起對抗中國

▲研究認為，美國應該要和盟友共享資訊，對抗中國。（圖／攝影師陳耀恩授權ETtoday新聞雲使用）



記者邱茀濱／綜合報導

美國無黨派智庫亞洲研究局（National Bureau Of Asian Research，NBR）日前發布一份報告稱，建議華府停止對華僵持16個月的關税戰，一方面加強防禦措施以減少中國對美國造成的可趁機而入的被監控、破壞風險，另一方面增加在本國的創新和技術的投資上，並強化和盟友的信息分享與合作，一起抵禦來自中國的掠奪型經濟政策。

NBR官網4日發表題為《部分脱離——美國對中國經濟競爭的新戰略》的報告，並提出「4點戰略」建議，分別是「在當前的關稅戰中實現停火」、「加強防禦措施，以減少美國方面對監控、破壞或干擾的弱點，並減緩關鍵技術向中國的散播」、「投資創新、科技和教育」、「加強與盟友的貿易與投資關係，且要合作共享資訊」。

路透社報道，報告重點強調美國在與中國角逐中「日漸孤立」的情況。很顯然，加強同盟國合作是實施有關戰略的關鍵。

▲ 美國總統川普 。（圖／路透）



作者之一，NBR顧問、共和黨前議員鮑斯特尼（Charles Boustany）表示，上述措施執行起來並不容易，特別在川普政府的問題上。「但國會一直在乞求，考慮關税之外的選項。因為看上去（政府）根本沒有統一的、全面的戰略。」

報告的另一位撰寫人、普林斯頓大學教授范亞倫（Aaron Friedberg）表示，美國政府應該停止繼續對盟國的敵視，而應集中精力應對中國，「這沒有道理，中國所面臨的挑戰遠勝美國對歐盟、日本、韓國在貿易上遇到的摩擦。」

不過，中國商務部新聞發言人高峰7日於例行記者會上表示，過去兩周中美雙方牽頭人就妥善解決各自核心關切問題，進行了認真、建設性的討論，同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅，「如果中美雙方達成第一階段協定，應當根據協定內容，同步等比率取消加徵關稅，這是達成協議的重要條件」。

▲美國無黨派智庫亞洲研究局發布的最新報告。（圖／翻攝NBR官網）



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