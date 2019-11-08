「情色黑膠」台語聲優對話超母湯！　復刻募資計畫2小時就達標

▲「情色黑膠」台語聲優對話超母湯！台灣好色原音復刻募資計畫2小時就達標。（圖／台灣好色募資計畫，下同）



記者林育綾／台北報導

「黃色力量」產業向來以日本出名，不過你知道在台灣1960年緊繃的戒嚴時代，民間私下有異常蓬勃的情色產業發展嗎？「台灣好色」團隊從一批老黑膠中意外發現歲月珍寶，不知名的導演與聲優，用最道地的台語，錄製了一部又一部的情色狂想曲，前面數秒是優雅古典樂，接下來的鹹濕對話整個「超母湯」，題材大膽創新，完全不輸當今的日本AV作品，該計畫在募資平台2小時就達標，目前更以驚人速度成長中！

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▲台灣1960年緊繃的戒嚴時代，民間私下有異常蓬勃的情色產業發展。

「台灣好色」近來發起募資計劃《用聽的愛情動作片，感受台灣最生猛有力的年代！》他們原音復刻60年代的情色黑膠，包括《摸骨師與摩登女》、《太太的祈願》、《船員太太偷情》⋯等6部作品，每部約20分鐘左右，裡頭情節不輸給如今的日本AV，特別的是，並非我們熟悉的日語，而是全以道地台語呈現，「啊喲⋯⋯那麼大力⋯⋯啊喲⋯⋯會痛呢⋯⋯」。

影音／情色黑膠試聽：

該團隊在募資計畫介紹提到，正所謂「食色性也」，儘管民風保守，但酒家、小吃店等特種行業卻是生意興旺。另外還有種見不得光的，也就是這次的主角——「情色廣播劇」，是當時情色市場的驕寵兒。為了掩人耳目，這些被收錄在黑膠裡的「黃色力量」，還得靠「好康逗相報」，至神秘店家說出通關密語後才能購買。

▲當年情色黑膠題材大膽創新，完全不輸當今的日本AV作品。



如同日劇《AV 帝王》裡的監督一樣，當年在戒嚴時期的台灣，許多不知名的唱片公司鋌而走險，為豐厚利益錄製大量的色情廣播劇嗎，這些違法販售的唱片為了躲避查緝，也就隨便在素白的封套上蓋些字樣便湊合著賣了。然而，隨著時間的推演與資訊載具的改變，這批乘載了台灣生猛有力年代記憶的「情色黑膠」，逐步被世人淡忘，消失在歷史的洪流裡。

團隊表示平時就很愛買、愛收藏古老黑膠，有次興高采烈地入手名曲《青春悲喜曲」唱片，放下唱針，正想跟大家分享時，優美的樂音卻轉為人聲對談，然後就逐漸「母湯」了⋯⋯。不過這個意外的插曲，點燃了團隊的好奇心，也開啟了他們對情色廣播劇的嶄新視野，翻開了台灣這段失傳的記憶。

於是開始搜集這些散落各地的唱片，並與一群大師啟動這段台灣情色唱片的復刻之路，但更重要的是，「我們希望能在這趟旅程中，找回台語文化的傳承，銜接這段失落的鄉野歷史。」

▲▼團隊特地邀請漢學及台語文專家黃震南老師與洋蔥設計團隊，替所有黑膠聲音內容量身打造「解說套書」。

《台灣好色》計畫企圖要挖掘的，是文化中最常被大眾忽略，屬於邊緣角落的語言膠囊。這批戒嚴時期所錄製的情色黑膠，裡頭蘊藏的不只是普通的情慾挑逗，更使用了道地純正的台語發音，還有夾雜了英文、日文、傳統漢字的腳本內容，其實都是了解當時文化的重要聲音文獻。

而且「裡頭收錄的語言，某種程度或許是語言最低俗的部分，但只要是人，總有發出這些聲音、做這些事情的時候，若不是無意間挖掘出這批老黑膠，在若干年後我們可能就無從得知阿公阿嬷年輕時，行房到底會用上哪些詞彙。也可能再也不知道，早期的台灣居然是這麼的創意無限又生猛有力。」

▲團隊保證所有的產品在寄出時都會「低調包裝」，絕對不會洩漏內容物是什麼。

團隊成員郡秋透露，募資計劃在11月5日上線時，短短2小時就已經達標！證明了人類果然「食色性也」，不過他說，雖然達標金額和真正回本還有一段距離，但是這件事，就是要做下去，「我認為台灣好色的價值，遠超乎任何價格，現階段的我，只想為價值做事。」

▲設計團隊洋蔥設計巧妙地運用水果與人體的堆疊，避開敏感的「露點鏡頭」，堆疊出色氣滿點卻不低俗的情色氛圍。

相關資訊：https://www.zeczec.com/projects/yellowsound