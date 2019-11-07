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陳同佳出獄兩周　陸委會：窗口已備好「委任律師可直接聯繫」

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▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

港女命案兇嫌陳同佳在香港獲釋已超過兩周，仍未來台灣投案。陸委會發言人邱垂正7日表示，台灣已經建立好投案窗口，陳同佳與委任律師可直接聯繫，台港也將持續溝通。

邱垂正在例行記者會上指出，陳同佳投案的相關事項仍在溝通中，投案窗口與相關機關都已經做好準備，一切依法行政，請香港方面依照承諾，讓陳同佳早日投案，或者也可請陳同佳、家屬，以及委任律師直接聯繫窗口。

▼陸委會、內政部、法務部上月針對陳同佳案共同召開記者會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

此外，香港尖沙咀一間鐘錶行日前傳出搶案，兇嫌為台灣人，得手兩支價值99萬港元（約384萬元新台幣）的手錶，並於犯案當日飛回台灣。

邱垂正表示，根據港澳關係條例43條第一項第3款規定，台灣人民在港澳地區犯最輕本刑3年以上有期徒刑者，適用刑法規定，因此，本案雖在香港發生，台灣仍有司法管轄權。

邱垂正指出，香港警務處已經與台灣刑事局聯繫，「只要港方提供案情資訊，政府一定辦到底，也歡迎被害者向台灣報案。」

邱垂正還說，陳同佳案與鐘錶行搶案，都顯示沒有司法互助打擊犯罪，台港都可能成為犯罪天堂，「不管是台版、港版陳同佳，我們都要讓他絕版
。」

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