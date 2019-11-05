領大陸護照就註銷戶籍　陸委會：但要負的義務不會免除！

▲大陸開放台灣人民可在外館申請旅行證件，但未提是否為大陸護照。（圖／視覺中國）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸4日發布「惠台26條」，開放台灣人民可在大陸外館尋求領事保護與協助，並可申請旅行證件。陸委會表示，依兩岸條例規定，台灣人民不得在大陸設籍與領用大陸護照，違反者要註銷戶籍，喪失公民權利，但要負擔的責任及義務不會因此免除。

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）



陸委會指出，依兩岸條例第9條之1規定，台灣人民不得在中國大陸設籍或領用中國大陸護照，違反者註銷其戶籍，喪失台灣人民身分及選舉、罷免、創制、複決等因設籍所衍生之相關權利，但因台灣人民身分所負之責任及義務，不會因此喪失或免除。

陸委會提到，陸方領事館對台灣民眾提供領事保護與協助，並提供申辦旅行證件，是陸方「融台促統」政策措施的一環，意圖藉由在海外的便利或援助作為，拉攏台灣人民，是具有政治圖謀的統戰作為，陸方此舉之政治目的昭然若揭。

不過，陸委會也補充，陸方在海外核發我民眾旅行證件，如果不是中國大陸護照，並無註銷台灣戶籍問題。

根據《中華民國憲法》規定，國民有納稅、服兵役、接受國民教育的義務。

▼陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

