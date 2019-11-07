太陽花國賠案　柯文哲：若保證沒有警察被追殺　傾向不上訴

▲柯文哲市政總質詢 柯文哲：我對蔡英文的二國論沒研究。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

太陽花學運國賠案日前宣判，北市警應賠償受傷學生111萬零5百65元，引發基層員警不滿，北市府是否要上訴，外界關注。北市議員黃郁芬7日在總質詢質詢此議題，對此，柯文哲表示，若保證沒有警察被追殺，傾向不上訴。

柯文哲指出，他知道有人受傷，但是多嚴重不曉得。陳嘉昌說，警察、民眾都有受傷，而且警察受傷的人數比群眾還多，知道民眾有受傷，但怎麼受當的因為沒有在現場，並不曉得。

黃郁芬詢問，要打人才能驅離群眾嗎？柯文哲回說，當然不必，陳嘉昌則認為，要看現場狀況，「我個人認為沒有必要打人才能驅離群眾，但是有時候警察是很無奈，夾在中間」。

黃郁芬問，有沒有信心不用打人驅逐群眾？陳嘉昌表示，來北市這兩年，沒有用打人手段驅離群眾，「我們盡量朝這個方面，但是拜託大家不要打警察」；柯文哲說，要看什麼樣的局面，如果群眾使用暴力，警察還是要自衛，「我相信警察也不會故意使用暴力，但是不准警察使用公權力，我也不贊成」。

黃郁芬強調，有人將上不上訴與要不要作為警察後盾連結，但是現在討論的是警察是否能使用肢體方式驅離民眾，使群眾受傷。黃郁芬舉例，2015年一名老師在行政院驅離過程受傷，獲賠32萬，當時第一時間柯文哲回答不會上訴，如今態度是否一致？



柯文哲表示，他沒有改變，因為他還有一個考量，不可以因為不上訴，造成後來員警個人被國賠追殺。黃郁芬提醒，2015年行政院驅離的案子，當時國賠，但市警局稱找不到加害者，最後沒有任何基層員警受到懲處或是需要賠償。



柯文哲回應，他一開始沒有說上訴不上訴，他說要看到判決書，如果是這種情形，保證沒有警察被追殺，「我個人是傾向不上訴，就把事情解決掉」，但是如果判決書讀起來，他只要不上訴後面的人要追殺，「基於長官沒有辦法一定要上訴」，這種案有政治面、法律面，最後會在市長室，有法務局大家一起討論一遍。

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