幫韓國瑜「協調」台肥？黃珊珊：那時不識韓國瑜、不知李佳芬

記者陳家祥／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜遭周刊指稱購買北市南港7200萬豪宅，民進黨立委林俊憲進一步爆料，指韓國瑜疑似施壓台肥借錢，時任台北市議員的台北市副市長黃珊珊，則被影射是負責「喬事」的中間人。對此，黃珊珊7日受訪強調，當時是因為時任台肥董座鍾榮吉為前親民黨秘書長，才協助陳情人聯絡，陳情人也非韓國瑜或是李佳芬。

黃珊珊表示，上任議員後，每週二都會在服務處召開法律服務，記得當時是一群人帶了台肥的合約，說央行有這樣的東西，詢問那些條文的意義。該事件的爭議在於，不是單純可以歸責於買方的，因為這是中央銀行的貸款限制，所以我覺得有一點空間，台肥合約我記得很清楚寫說可以貸款7成，結果只能貸5成，這樣就算他們再有錢，也不能一下湊出2成的差額。

「我聽一聽也覺得蠻有道理的」，黃珊珊說，因為這跟市政府的公部門沒有關係，所以自己只能解釋法條，而陳情人的委託，則是因為當時台肥董事長是鍾榮吉，以前是親民黨秘書長，「我不可能說我不認識鍾榮吉，我就說好，唯一的辦法就是把民眾的困難反映給要陳情的對象，因此才跟鍾董事長約」。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

黃珊珊回憶，記得當時鍾董事長找了幾個經理、法務，說以後就直接連絡，因為都是他的客戶，之後拜訪完就沒有再管後面的事，「一般沒有處理好陳情人會再來，我記得這案子陳情人沒有再來，所以表示已經跟公司有一些協商」。

黃珊珊表示，該事件離現在很久，韓國瑜的事件是2014年，「我確定我拜訪的是鍾榮吉，應該是在2012他卸任前，我剛也在google，當年剛好央行有打房政策」。

黃珊珊說，選服是誰都可以來的，只要民眾有困難都會幫助，但一定不會違法，也不會施壓，「我當時的身分是台北市議員，我不是什麼很大的政黨，所以不回有施壓的能力」。

黃珊珊表示，那時候不認識韓國瑜先生，十幾戶陳情人中應該也沒有他，更不用說李佳芬。選服結束後都會留下代表的名字，不記得有這個人跟這個事。