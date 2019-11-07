帶隊參加12強！棒協理事長辜仲諒再加保1億換解禁16日

▲棒協理事長辜仲諒，再加保1億元獲准解除限制出境。（圖／記者張一中攝）

記者吳銘峯／台北報導

世界12強棒球錦標賽如火如荼舉行，我國順利打進複賽，將前進東京。棒球協會理事長、前中信金控副董事長辜仲諒，日前以帶隊參加12強錦標賽為由，向高等法院聲請解除限制出境，高院先前裁准5億元，並責付律師與體育署長，由於辜仲諒另涉他案，高院7日再裁定加保1億元並責付，准許解禁，目前保金增為6億元。

辜仲諒因涉及紅火案，目前由高等法院進行更審中，去年7月間他就以棒協理事長的身分，表明要帶中華隊赴印尼參加亞運棒球比賽，但當時遭到高院駁回。而10月份亞錦賽期間，辜仲諒也以帶隊參加日本東京舉行的第二屆世界12強棒球錦標賽，以及商討明年東京奧運棒球競賽事宜，向高院聲請解禁。

高院審理後，認為辜仲諒在本案審理期間，前後經法院共9次准許暫時解除限制出境，均遵期返國。另外體育署署長高俊雄亦出具聲明書表示，為使辜仲諒得以我國棒球協會理事長身分，代表出席上開賽事及會議，願受本院之責付，足徵辜仲諒本次出境，攸關我國棒球運動在國際賽事中之權益，具有公益目的。高院因此准許暫時解除限制出境，期間為11月8日到11月23日為止，但辜仲諒須具保5億元，並責付律師葉建廷與教育部體育署署長高俊雄。

但辜仲諒先前因涉嫌侵占中信金控資產約3億美元、利益輸送國寶集團總裁朱國榮等案，2016年間就被法院限制出境。此案一審台北地方法院判決辜仲諒無罪，檢方提起上訴，二審高等法院日前受理。

審理此案的合議庭，認為有必要針對辜仲諒解除限制出境之事，再重新審議。最後日前裁准辜仲諒加保1億元，並責付律師與高俊雄，就得以暫時減除限制出境，期限為11月8日到11月23日為止。

