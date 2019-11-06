將再發監！最高法院駁回頂新混油案　魏應充26罪遭判5年9月定讞

▲魏應充部分刑期定讞，將再發監。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

頂新混油案前董事長魏應充二審遭重判15年，案件上訴第三審後，最高法院6日作出部分駁回、部分撤銷的判決。魏應充這次遭駁回定讞26罪，其中的7罪不得易科罰金，分別定讞有期徒刑1年6月、8月、11月2罪以及7月3罪，合計5年9月，其餘19罪均得易科罰金，魏應充將再發監執行。

彰化地檢署2014年間依據越南工商部函文，認為頂新油品越南供應商大幸福公司，未獲越南主管機關核發「食品安全條件合格的生產廠商證書」，故檢方認定大幸福公司外銷給頂新公司的油脂，只能作為飼料用不能用於食品，因此起訴頂新集團的魏應充等人。

魏應充一審獲判無罪，上訴二審後，台中高分院根據鑑定人意見，認定大幸福公司之原料油其相關製程不符合「食品良好衛生規範準則」。且再經越南工商部、外務廳函覆，認為大幸福公司並未獲越南主管機關核發「食品安全條件合格之生產廠商證書」，其外銷之脂、油類產品應僅能供作飼料用，而不能供食用。故此，二審改認定魏應充有罪，重判15年。

案經上訴第三審，最高法院審理後6日作出判決。最高法院認定魏應充犯下販賣假冒食品共26罪；其中不得易科罰金共7罪，依序處有期徒刑11月、11月、1年6月、7月、7月、8月、7月，其餘19罪均得易科罰金。總計定讞的罪刑共5年9月，但依實務做法，檢方將聲請台中高分院定應執行刑，魏應充實際執行的刑期並不會這麼長。

此外，頂新公司前後任總經理常梅峯、陳茂嘉，越南大幸福油品進口商楊振益，這次則分別被駁回定讞21罪、32罪與39罪。頂新公司則遭駁回定讞53罪，均可易科罰金。此外，魏應充被撤銷發回台中高分院更審的部分共45罪。至於頂新先前針對外國函文的證據能力，以及檢方起訴後未經法官同意赴境外取證之證據能力，請求大法庭做出統一法律見解，最高法院因本次做出判決後，認為這部分並無法律上爭議，無庸聲請大法庭解釋，這次也一併駁回聲請。