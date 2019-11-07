賣飼料油給正義油品　鑫好公司負責人判刑5年定讞

▲正義公司出產的油品，當時被揪出混用飼料用油，遭市府封存。（圖／新北市衛生局提供）

記者吳銘峯／台北報導

涉嫌從越南地區進口飼料油，並轉賣給正義公司引爆混油案件的「鑫好企業」，經檢方偵查後，對負責人吳容合與公司提起公訴。最高法院審理後，7日採信二審見解，認定吳男犯下「詐欺取財」、「販賣攙偽或假冒食品」等罪，判刑5年定讞，並追繳沒收犯罪所得3千8百餘萬元。

油品食安風暴在5年多前爆發，率先爆發的是屏東的強冠黑心油事件，之後又陸續爆發一連串黑心油事件，其中正義公司以飼料用油混充食用豬油，重製成精緻油品來販售，包含「正義香豬油」、「維力清香油」、「維力香豬油」等著名油品全都中標。

案經台南地檢署偵辦，檢方查出，曾任頂新集團旗下正義公司特別行銷處長吳容合，自行開設「鑫好企業」，分別向久豐購入自越南進口的飼料油，以及向多家公司購入來自香港寶源油脂的油品後，以每噸新台幣500元代價，雇請司機在進口後，直接將油品運至正義公司廠區，並且注入正義公司油槽。

而這些公司進口品項都是飼料油及不可食動植物混合油，進口當時也都依規定開立發票給鑫好公司。但正義公司卻將這些油品經過精煉、脫色、脫臭等製程後，製成「維力清香油」、「維力香豬油」、「正義香豬油」等117項知名豬油產品，銷售給全國各大通路商，進而擴散到全國。檢方因此對吳容合與鑫好公司提起公訴，並對吳容合求處最嚴厲之刑。

一審法院將吳容合判刑6年6月。上訴二審後，台南高分院改依照「詐欺取財」、「販賣攙偽或假冒食品」等罪，判刑5年，並追繳沒收犯罪所得3千8百餘萬元；另外也對鑫好公司科罰金400萬元。案經上訴第三審，最高法院7日駁回上訴，全案定讞。

