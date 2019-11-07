　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賣飼料油給正義油品　鑫好公司負責人判刑5年定讞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新北市衛生局9日前往板橋愛買，封存30桶的維力清香油（圖／新北市衛生局提供）

▲正義公司出產的油品，當時被揪出混用飼料用油，遭市府封存。（圖／新北市衛生局提供）

記者吳銘峯／台北報導

涉嫌從越南地區進口飼料油，並轉賣給正義公司引爆混油案件的「鑫好企業」，經檢方偵查後，對負責人吳容合與公司提起公訴。最高法院審理後，7日採信二審見解，認定吳男犯下「詐欺取財」、「販賣攙偽或假冒食品」等罪，判刑5年定讞，並追繳沒收犯罪所得3千8百餘萬元。

油品食安風暴在5年多前爆發，率先爆發的是屏東的強冠黑心油事件，之後又陸續爆發一連串黑心油事件，其中正義公司以飼料用油混充食用豬油，重製成精緻油品來販售，包含「正義香豬油」、「維力清香油」、「維力香豬油」等著名油品全都中標。

案經台南地檢署偵辦，檢方查出，曾任頂新集團旗下正義公司特別行銷處長吳容合，自行開設「鑫好企業」，分別向久豐購入自越南進口的飼料油，以及向多家公司購入來自香港寶源油脂的油品後，以每噸新台幣500元代價，雇請司機在進口後，直接將油品運至正義公司廠區，並且注入正義公司油槽。

而這些公司進口品項都是飼料油及不可食動植物混合油，進口當時也都依規定開立發票給鑫好公司。但正義公司卻將這些油品經過精煉、脫色、脫臭等製程後，製成「維力清香油」、「維力香豬油」、「正義香豬油」等117項知名豬油產品，銷售給全國各大通路商，進而擴散到全國。檢方因此對吳容合與鑫好公司提起公訴，並對吳容合求處最嚴厲之刑。

一審法院將吳容合判刑6年6月。上訴二審後，台南高分院改依照「詐欺取財」、「販賣攙偽或假冒食品」等罪，判刑5年，並追繳沒收犯罪所得3千8百餘萬元；另外也對鑫好公司科罰金400萬元。案經上訴第三審，最高法院7日駁回上訴，全案定讞。
 

ET快訊
大陸商務部：中美同意隨協議進展　分階段取消加徵關稅
中華隊轉播驚見短裙跑出「圓翹屁蛋」！老司機神出本尊
《還珠》爾康變「身價破億CEO」　7年沒戲拍改當農夫…家產1
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

飆車撞死人喊賠1千萬…法官問怎麼做　他5字回覆媽傻眼急回：我先工作幫他

戴角膜塑型片+點眼藥水！9歲女童矯正近視2年「左眼失明」　醫判賠903萬

賣飼料油給正義油品　鑫好公司負責人判刑5年定讞

「氯乙烯氣體外洩」台塑林園化學槽車爆炸！環保局徹夜監測

找阿妹表演宣傳AI人工代操美股　富南斯集團1年吸金30億遭搜索

熱血！　連續36年不間斷　海巡署隊長捐血1003次

詐欺慣犯甫結束羈押又犯案　落網嗆警「下次不會被抓」

聘15密醫看診！　中部李綜合醫療集團三巨頭被判刑

「台灣民政府」秘書長林志昇家中摔倒！顱內出血送醫亡　曾罹攝護腺癌末期

捐車捐裝備不稀奇　這家企業捐消防隊「一面牆」

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

飆車撞死人喊賠1千萬…法官問怎麼做　他5字回覆媽傻眼急回：我先工作幫他

戴角膜塑型片+點眼藥水！9歲女童矯正近視2年「左眼失明」　醫判賠903萬

賣飼料油給正義油品　鑫好公司負責人判刑5年定讞

「氯乙烯氣體外洩」台塑林園化學槽車爆炸！環保局徹夜監測

找阿妹表演宣傳AI人工代操美股　富南斯集團1年吸金30億遭搜索

熱血！　連續36年不間斷　海巡署隊長捐血1003次

詐欺慣犯甫結束羈押又犯案　落網嗆警「下次不會被抓」

聘15密醫看診！　中部李綜合醫療集團三巨頭被判刑

「台灣民政府」秘書長林志昇家中摔倒！顱內出血送醫亡　曾罹攝護腺癌末期

捐車捐裝備不稀奇　這家企業捐消防隊「一面牆」

陸殲-20最新照曝光　披黃衣尾巴裝黑色鋸齒狀WS-10發動機

後院修剪樹枝…夏威夷男摔進6m深「熔岩管」 吊起送醫不治

X1出道3個月爆「還沒跟CJ簽約」！粉絲樂翻：不用綁5年

花10萬元買9面佛牌回家　熊熊天天念咒一小時...驚人真相曝光！

比爾蓋茲捶心肝：要是當初沒被捲入反壟斷風波　Android早就輸了

12強／廖乙忠強碰今永昇太！中華隊抗日先發出爐

監督韓國瑜遭批「侵害個資」　壹週刊3點回擊：非可承擔國家大政應有態度

北陸新幹線148億日圓泡水　哈貝吉毀120節車廂全報廢

全國電電商平台正式上線　總座：要打造最有溫度的線上購物

12強／愛國盤不再！　運彩看好日本擊敗中華

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

社會熱門新聞

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

超美熟女左胸被路人用力撞　網歪樓：來讓我呼呼

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

色翁性侵外傭4次　掰幫解決性需求

假扮通靈老師騙4年　竹北豪宅搜出1.1億

火警出動竟躲起來　女消防員喊：我怕火

韓粉女小編「包子隊長」遭爆是詐欺犯

大馬妹遭洗劫丟包陽明山！帶47萬現金原因曝光

她說「只能當朋友」　醒來剩內褲

驚傳「棒球流氓」抵台！警方說明了

當廚娘2個月被戳瞎雙眼　嬤控邪教聖母：小孩頭殼壞掉

即／白奧迪3F→1F翻覆車頂不見！駕駛搶救

更多熱門

相關新聞

人審會外部委員　將獲獎懲法官實權

人審會外部委員　將獲獎懲法官實權

負責第一線獎懲法官的司法院「人事審議委員會」將做出大變革！司法院近日推出《司法院人事審議委員會審議規則》，將現行制度修改，給予3名列席的專家、學者實際上獎懲法官的實質權力，此舉將強化外部監督力量，有助提升司法公信力。

假喇嘛性侵襲警　逃亡13年仍遭判刑

假喇嘛性侵襲警　逃亡13年仍遭判刑

頂新混油案部分定讞　魏應充將再發監

頂新混油案部分定讞　魏應充將再發監

幼童吊橋上墜落身亡，誰該負責？

幼童吊橋上墜落身亡，誰該負責？

尤美女／數位身分證資安無虞嗎

尤美女／數位身分證資安無虞嗎

關鍵字：

法律人權正義鑫好吳容合黑心油飼料油最高法院定讞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

人妻住18樓到地下室用走的！老公調監視器「頭頂炸綠光」

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面