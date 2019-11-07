　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

司法院人事審議委員會變革　3名外部委員將獲獎懲實權

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼法庭,法官,法槌（圖／取自免費圖庫CC0）

▲司法院人事審議委員會將做出變革，外部委員未來將有獎懲實權。（圖／取自免費圖庫CC0）

記者吳銘峯／台北報導

負責第一線獎懲法官的司法院「人事審議委員會」將做出大變革！司法院近日推出《司法院人事審議委員會審議規則》，將現行制度修改，給予3名列席的專家、學者實際上獎懲法官的實質權力，此舉將強化外部監督力量，有助提升司法公信力。

司法院人事審議委員會最早乃因審檢分立後，為免司法院權力太大所設置之單位。人審會原本是司法院內部單位，經過多年演化後，《法官法》已經賦與人審會法源依據，而司法院依照《司法院人事審議委員會委員遴選辦法》，共需選出27名委員；其中司法院長為當然主席，並可指派11人出任人審委員（官方代表），各級法院法官則選出12位委員（民選代表），另有3名學者專家由法務部與律師公會推薦。

而這3名專家學者雖然參與人審會，但一直以來，依照「法官自律」原則，學者專家不得參與獎懲案的表決，只能旁聽建議，沒有實權。也因此人審會的運作更加神秘，只要是關係到法官獎懲，包含當事人姓名、服務機關、事由等資訊，往往不許對外透露，甚至連表決票數都被要求不得透露。外界經常批評人審會閉門造車，但過往司法院總是充耳不聞。

這樣的狀況將要改變，有鑑於外界要求司法更加公開透明之際，《法官法》中的「法官評鑑委員會」、「職務法庭」都陸續開放引進外部委員，因此人審會中被當作花瓶的專家學者，也會做出改變。司法院在修改《司法院人事審議委員會審議規則》後，將給予3名專家學者實際的參與獎懲表決權，將使法官獎懲制度更公開透明，有助提高人民對司法的信任度。新制度也將在明年7月17日與新版《法官法》同步上路。
 

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：11/30（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：周章欽（高雄地檢署檢察長）
講題：從全民參與概念談台灣毒品問題與防制策略
ET快訊
傳打電話封殺韋禮安　福茂5聲明開砲：他變貪婪要價而表裡不一！
月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

司法院人事審議委員會變革　3名外部委員將獲獎懲實權

尤美女／數位身分證明年上路　不該用隱私換便利

湯文章／【太陽花國賠案】強調比例原則卻逾越比例原則

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

司法院人事審議委員會變革　3名外部委員將獲獎懲實權

尤美女／數位身分證明年上路　不該用隱私換便利

湯文章／【太陽花國賠案】強調比例原則卻逾越比例原則

以「夢想」為名造星 選秀節目真相醜陋

訓練不慎！駐日美軍F-16掉模擬彈　防衛省證實：已飛出訓練場外

一賴床就腰痛…她「每天只能睡5hrs」痛苦求救　醫檢查驚呆：妳有3顆腎！

楊梅6層獨棟豪宅竟是詐騙大本營　「搞小團體罰10萬」規章超好笑

三星狂歡「雙11」連5天中午限時限量　手機、智慧手錶、平板只要1,111元

熊熊泡在牛奶中超療癒！基隆平價鍋物　剝皮辣椒鍋微辣鮮美

監視器畫面曝光！22歲香港科大生3樓墜下...事發前出現可疑閃光　

台中新社溝渠驚見「浮屍卡水閘門」　民眾目擊嚇報案

兒子失蹤6年終於有消息！　《復仇母親》李英愛衝去偏鄉漁村才發現驚人真相

打擊假帳號！臉書擬要求用戶自拍影片以驗證是否為真人

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

法律熱門新聞

尤美女／數位身分證資安無虞嗎

湯文章／太陽花國賠失去人性的判決

人審會外部委員　將獲獎懲法官實權

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

告訴6月期限　法界：過了就GG

林俊宏／從非人轉為人的累進處遇制度

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

雷皓明／網上公開判決書小心觸法

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

柯博齡／一次看懂告訴、告發、起訴

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

吳景欽／該禁止陪審員上Google嗎

更多熱門

相關新聞

假喇嘛性侵襲警　逃亡13年仍遭判刑

假喇嘛性侵襲警　逃亡13年仍遭判刑

男子楊鎬假冒喇嘛犯下多起性侵案。2004年間，他在車上性侵女子小英（化名）。小英報警前來逮捕楊男，楊男被帶回派出所時還撞、咬警察，隨後潛逃到大陸地區13年餘，最後因證件過期遭遣返。楊男入境被捕，隨即被提起公訴，法院審理時，他稱自己「悔悟」要求減刑，高院不採信，二審判刑3年4月。可上訴。

頂新混油案部分定讞　魏應充將再發監

頂新混油案部分定讞　魏應充將再發監

幼童吊橋上墜落身亡，誰該負責？

幼童吊橋上墜落身亡，誰該負責？

尤美女／數位身分證資安無虞嗎

尤美女／數位身分證資安無虞嗎

湯文章／太陽花國賠失去人性的判決

湯文章／太陽花國賠失去人性的判決

關鍵字：

法律人權司法改革司改許宗力職務法庭懲處外部委員人審會

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

人妻住18樓到地下室用走的！老公調監視器「頭頂炸綠光」

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面