司法院人事審議委員會變革　3名外部委員將獲獎懲實權

▲司法院人事審議委員會將做出變革，外部委員未來將有獎懲實權。（圖／取自免費圖庫CC0）

記者吳銘峯／台北報導

負責第一線獎懲法官的司法院「人事審議委員會」將做出大變革！司法院近日推出《司法院人事審議委員會審議規則》，將現行制度修改，給予3名列席的專家、學者實際上獎懲法官的實質權力，此舉將強化外部監督力量，有助提升司法公信力。

司法院人事審議委員會最早乃因審檢分立後，為免司法院權力太大所設置之單位。人審會原本是司法院內部單位，經過多年演化後，《法官法》已經賦與人審會法源依據，而司法院依照《司法院人事審議委員會委員遴選辦法》，共需選出27名委員；其中司法院長為當然主席，並可指派11人出任人審委員（官方代表），各級法院法官則選出12位委員（民選代表），另有3名學者專家由法務部與律師公會推薦。

而這3名專家學者雖然參與人審會，但一直以來，依照「法官自律」原則，學者專家不得參與獎懲案的表決，只能旁聽建議，沒有實權。也因此人審會的運作更加神秘，只要是關係到法官獎懲，包含當事人姓名、服務機關、事由等資訊，往往不許對外透露，甚至連表決票數都被要求不得透露。外界經常批評人審會閉門造車，但過往司法院總是充耳不聞。

這樣的狀況將要改變，有鑑於外界要求司法更加公開透明之際，《法官法》中的「法官評鑑委員會」、「職務法庭」都陸續開放引進外部委員，因此人審會中被當作花瓶的專家學者，也會做出改變。司法院在修改《司法院人事審議委員會審議規則》後，將給予3名專家學者實際的參與獎懲表決權，將使法官獎懲制度更公開透明，有助提高人民對司法的信任度。新制度也將在明年7月17日與新版《法官法》同步上路。

