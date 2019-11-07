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南美館市府年出6成經費卻無法監督人事、營運　藍軍議員要修法

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▲台南市議員洪玉鳳、王家貞、盧崑福指出，前市長賴清德時代，將南美館定位為行政法人，市府每年要補助6成多經費，卻無法監督人事和營運，要求修改南美館自治條例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員洪玉鳳、王家貞、盧崑福指出，前市長賴清德時代，將南美館定位為行政法人，市府每年要補助6成多經費，卻無法監督人事和營運，要求修改南美館自治條例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市美術館7日在市議會進行專案報告，議員批判聲連連，洪玉鳳、王家貞、盧崑福指出，前市長賴清德時代，將其定位為行政法人，提出的自治條例猶如怪獸，民進黨主導的議會居然讓其過關，市府每年要補助南美館6成多經費，卻無法監督人事和營運，議員要求修改南美館自治條例，否則無法跟後代子孫交代。

南美館館長潘襎專案報告南美館的預算和營運，文化局長葉澤山報告績效，議員洪玉鳳、王家貞、盧崑福對於前市長賴清德時代提出的南美館行政法人自治條例非常不滿，不滿賴清德政府便宜行事，不滿賴清德時代的台南市議會被矮化為議事局，猶如橡皮圖章，通過南美館自治條例，年年挹注6成以上經費，南美館不須提高自籌款，市府卻沒有所有行政人員任免權利，董事長無給職，市府給的權力卻很大。

▲台南市議員洪玉鳳、王家貞、盧崑福指出，前市長賴清德時代，將南美館定位為行政法人，市府每年要補助6成多經費，卻無法監督人事和營運，要求修改南美館自治條例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞指出，南美館自籌款缺口很大，要辦些能讓知名度曝光度暴增的活動，所以2019年8月南美館邀Tesla來南美館做車展，不知賺了多少錢？但辦活動南美館有做國際行銷嗎，否則為何Tesla車展留下很多後話，合乎台南利益嗎？畢竟南美館是藝術殿堂，就像志玲姊姊要到古蹟南美一館辦婚禮活動，府城鄉親非常歡迎，但畢竟辦婚禮和辦婚宴是不同。　

洪玉鳳強調說，南美一館是古蹟，若志玲姊姊在古蹟辦婚禮她舉雙手贊成，但如在古蹟辦婚宴，則全力反對，市府應說清楚講明白，否則造成古蹟場地的毀損，維護責任誰負責。

▲台南市議員洪玉鳳、王家貞、盧崑福指出，前市長賴清德時代，將南美館定位為行政法人，市府每年要補助6成多經費，卻無法監督人事和營運，要求修改南美館自治條例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪玉鳳、王家貞、盧崑福表示，南美館的籌設花了17億元，2019年市府補助1億4千多萬元，2020年市市府編列1億6300多萬元，南美館自籌款只有21％，若沒有市府的補助，南美館根本無法營運，南美館行政法人一定要修法，否則這怪獸行政人法，用政府的資源，政府卻管不到營運人事，將無法對子孫交代。

南美館館長潘襎說，國外美術館跟廠商結合的活動行之有年，至於南美館用火使用有嚴格限制，租借人不能任意使用。

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