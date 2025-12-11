花蓮跨年演唱驚喜嘉賓出爐　《七龍珠》片尾曲原唱首登跨年舞台

▲▼花蓮太平洋觀光節跨年演唱會將於12 ／31晚間8點在花蓮市東大門廣場熱力開唱。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」將於12月31日晚間8點在花蓮市東大門廣場熱力開唱！情歌天王李聖傑、人氣男團Ozone，以及遠從日本來台、首次登場花蓮舞台的Czecho No Republic，他們更是《七龍珠改》、《七龍珠超》等片尾曲的原唱，也將接連演出，陪大家用音樂倒數迎接2026。

今年更將施放全台最大16吋高空煙火，搭配千輪多彩花朵特效、多層光瀑與金色祝福篇章，夜空將被煙火點亮成最浪漫的舞台，旅客泡湯、吃美食、聽音樂、看煙火一次滿足，歡迎大家年底相揪來花蓮跨年！

情歌天王李聖傑將以溫暖情歌陪花蓮走過風災後的艱辛時光，用歌聲帶來力量，邀請全國旅客一起到花蓮跨年夜，打造屬於花蓮最動聽的K歌夜。男團Ozone則期待透過演唱與樂迷一起補滿能量，回到他們心中「最有海味與熱情」的花蓮，成員們也大推東大門夜市美食，笑說每次回花蓮都必吃必買。

▲情歌天王李聖傑將陪花蓮走過風災後的艱辛時光，邀請全國旅客一起到花蓮跨年夜，打造屬於花蓮最動聽的K歌夜。

日本男女混聲樂團Czecho No Republic首次於花蓮開唱，樂團開心表示期待與花蓮的第一次相遇，透過輕快節奏把現場氣氛炒到最高。團員們也私心想品嚐玉里麵與在地小吃，希望能與粉絲同樂，留下最嗨的跨年回憶。

▲人氣男團Ozone期待回到心中「最有海味與熱情」的花蓮，成員們也大推東大門夜市美食。

縣長徐榛蔚表示，今年花蓮歷經風災挑戰，民眾與救災人員齊心面對難關，跨年演唱會不僅是一場倒數派對，也是獻給花蓮的一份祝福，邀請全台朋友來花蓮享受音樂、感受溫暖、迎向2026的希望。

▲《七龍珠超》片尾曲的原唱Czecho No Republic，遠從日本來台、首次登場花蓮舞台。

觀光處長余明勲表示，跨年將為花蓮冬季旅遊推至最高潮，活動熱力一路延續到明年。「2025花蓮幸福聖誕城」靜態展自12月17日至2026年1月1日在縣府前石雕廣場亮燈，12月24日至28日每日15:00-21:00登場的「叮咚！聖誕市集」溫暖陪伴大家採買交換禮物；明年2月還有「2026花蓮太平洋燈會」（115/2/7-3/8）、「2026花蓮年貨大街」（115/2/11-2/15）接續登場，主題燈組、市集與展演將一路延續年節好氣氛，邀旅客把行程排好排滿來花蓮過新年。

跨年夜煙火將以浪漫色溫與七彩光層織成花海盛放般的夜空畫面，象徵花蓮重生、平安與希望，現場音樂、倒數與歡呼聲交織成最暖心的歲末告白。縣府提醒歌迷提早安排行程，搭火車、自駕或揪親朋好友來花蓮住一晚，晚上聽音樂、看煙火、夜間逛市區吃美食，享受海風、溫泉與跨年節奏，來一趟最chill的花蓮跨年之旅。

