桃園市115年度總預算案三讀通過　歲出1777.4億創新高

▲桃園市議會議長邱奕勝主持定期大會，三讀通過市府115年度總預算案。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政表示，桃園市115年度總預算案，10日經桃園市議會二讀及三讀程序，完成審議。公務預算部分：歲入原列1,660億4,000萬元，審議結果全數通過，較114年度增加106億5,100萬元；歲出原列1,780億4,000萬元，審議結果刪減3億元，核列1,777億4,000萬元，較114年度增加67億9,200萬元；以上歲入歲出相抵差短117億元。

附屬單位預算部分：總收入（基金來源）原列1,041億9,824萬3,000元，審議結果刪減1億5,000萬元，核列1,040億4,824萬3,000元；總支出（基金用途）原列914億2,457萬7,000元，審議結果刪減1億5,000萬元，核列912億7,457萬7,000元，盈（賸）餘計127億7,366萬6,000元。

▲市長張善政表示，府會同心打造宜居桃園。（圖／市府提供）

張善政表示，115年度預算秉持宏觀規劃與創新治理為核心理念，以交通建設為城市發展骨幹、以民生福祉為施政重心，除運用於籌設市立醫院，興辦生生喝鮮乳、幹線公車、桃小巴、帶狀疱疹疫苗補助等市民照顧項目外，並著重強化重大公共建設之資源配置，如軌道建設、道路闢建及養護，以及校舍整建等，因此115年度總預算資本支出較114年度增加83.66億元，成長22.53%。

▲桃園115年度總預算案三讀通過。（圖／市府提供）

115年度預算編列重要公共建設項目包含，配合辦理全民運動會、運動場館及球場之興建及整建編列10億4,691萬元，桃園航空城建設編列125億3,524萬元，社會住宅編列83億4,619萬元，停車場、道路、人行道及通學廊道等工程編列36億7,635萬元，污水及雨水下水道系統等工程編列29億6,202萬元，桃園及中壢殯葬園區工程編列3億9,610萬元，智慧桃園編列3億5,952萬元，市立美術館編列1億9,179萬元。

為完善交通運輸路網，捷運及鐵路地下化工程編列154億711萬元，推動桃園市幹線公車、桃小巴路線新闢及轉型、市區公車20公里免費、公共自行車60分鐘免費及TPASS通勤月票等編列189億1,251萬元。

在強化教育建設及因應少子化對策方面，校舍興建及幼兒園工程編列56億4,905萬元，國中小免費營養午餐、當季特色食材導入校園午餐、生生喝鮮乳編列26億1,938萬元；解決少子化措施部分，生育津貼、育兒津貼、托育補助、就學補助、五歲幼兒教育助學金、好孕專車、凍卵營養金等編列113億4,703萬元。

針對高齡者照顧措施，三節禮金、重陽敬老金、假牙、健保、敬老愛心卡、長照服務等補助編列74億6,942萬元；推動市民健康保障方面，市立醫院之興建、兒童發展篩檢及早期療育計畫、產後憂鬱心理諮商、肺癌篩檢、脊髓性肌肉萎縮症基因檢測、腸病毒71型疫苗及帶狀疱疹疫苗補助等編列5億1,826萬元。