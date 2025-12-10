愛未缺席！國際獅子會300B3區募750萬善款　前進光復賑災

▲國際獅子會300B3區周矢綾副議長（右三）帶領獅友們，前進光復賑災。（圖／300B3區提供）

國際獅子會300B3區總監徐聰明、周矢綾副議長及兩位副總監，10日帶領熱心獅友們，10日抵花蓮光復鄉災區，捐贈募集的750萬善款給因馬太鞍溪堰塞湖潰堤，家園傾倒生活停擺的災民。徐聰明總監感謝獅友匯聚的強大愛心能量，讓愛及溫暖，在災後的大地點亮希望。

徐聰明說，花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖於今年923潰堤，引發大規模土石流，家園傾倒生活停擺，迄今2個多月，許多家庭至今仍在艱難復原。光復鄉公所的一樓更被大量泥沙淹沒，桌椅全毀，行政人員連基本辦公空間都無法使用，整個鄉鎮籠罩在疲憊與無助之中。

▲國際獅子會300B3區總監徐聰明（左三）帶領獅友們，前進光復賑災。（圖／300B3區提供）

原訂11月14日前往賑災的國際獅子會300B3區，因鳳凰颱風來襲不得不延期。然而，獅友們的服務熱情並未被天候擊退，因為在最困難的時候更需要愛。獅友們於今日清晨7點30分在桃園火車站集合，搭上開往災區的自強號。

▲國際獅子會300B3區獅友們，前進光復賑災。（圖／300B3區提供）

徐聰明說，這一趟，不只是捐款之旅，而是一場「把愛親自送到手裡」的行動。由於災後作業困難，電話通知、名冊核對、文件寄送等行政流程皆受阻。獅友們於是親自接手所有細節，只為確保每一位中低收入戶都能在最短時間得到最實際的幫助。

中午12點30分，賑災款發放正式開始。當現金交到災民手中，一幕幕令人鼻酸的場景接連上演、有人握著補助金，眼眶瞬間泛紅，有人哽咽著說不出話，只能不斷點頭致意、有長輩顫抖著手說：我們以為自己被忘記了…謝謝你們來。

由於列車時刻緊湊，獅友們只能在光復停留三小時。下午兩點半，發放工作圓滿完成，獅友們匆匆收拾行囊準備返程。臨別時，災民們送上的一句句「路上小心」、「謝謝你們來」，成為最溫暖的祝福，獅友們衷心祈願，光復的明天，永遠比今天更好。