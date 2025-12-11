　
地方 地方焦點

屏東94歲嬤推輪椅外出訪友迷路　潮州警即刻尋人護送返家

▲潮州警方帶94歲嬤返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警方帶94歲嬤返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名94歲吳姓阿嬤推著輪椅外出訪友，步伐不穩並迷路，潮州警分局執行巡邏勤務發現，主動關懷，查出身分，以巡邏車載她平安返家，讓家屬很感激。

潮州警分局四林派出所所長莊賜文與警員陳歆淇，於日前下午時段巡邏勤務時，在潮州鎮長興路段旁發現一名94歲吳姓阿嬤推著輪椅緩慢行走，上前關心，得知她言語表達不清，直稱她要外出找朋友的，但無法清楚說出姓名與住處。

考量當時環境複雜及老婦行動緩慢，員警先協助其至安全處休息，並同步展開周邊訪查，多方詢問鄰近民眾及商家。經細心比對與確認後，終於掌握她真實身份及家屬聯絡方式。

家屬獲知後表示，因家中無交通工具無法接回，希望警方能協助。員警本於關懷精神，遂以巡邏車親自護送她平安返回潮州鎮家中，家屬對警方及時協助一再道謝。

潮州分局長林俊雄肯定同仁秉持同理心與服務熱忱，主動發現並協助迷失長者返家，充分展現警察守護弱勢與社區安全的角色。他也提醒，民眾家中若有年長者或失智患者，應留意其生活動態，並鼓勵申請「防走失手鍊」或配戴識別資訊，以便於走失時能第一時間獲得協助，降低意外風險，守護家人安全。

民歌巨星齊聚屏東！齊豫+鄭怡領軍開唱　千禧公園12/20重現青春年代

工程品質再獲肯定！玉里高寮大橋獲金安獎　震災復建最後梁合攏

聲明稿／外界所稱縣府「拒絕編列光復災害經費」為不實指控

屏東94歲嬤推輪椅外出訪友迷路　潮州警即刻尋人護送返家

淡水河偷渡客事件　催生台灣高端無人機防衛新利器

花蓮跨年演唱驚喜嘉賓出爐　《七龍珠》片尾曲原唱首登跨年舞台

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身　理由多元引關注

勞發署南雲嘉南分署志工隊導入移工友善政策　提升跨國就業服務量能

室內裝修公司接軍用炸藥標案　蔡宗豪質疑：巧合還是關係網通天？

台南女警執勤遭斧頭偷襲撕裂傷　黃偉哲到派出所親慰：暴力絕不寬貸

