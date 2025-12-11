　
地方 地方焦點

豪棋建設陪伊甸長輩手作聖誕花圈　捐機車助偏鄉訪視更到位

▲豪棋建設連續八年與伊甸基金會合作，陪伴長輩手作聖誕花圈，為聖誕佳節增添溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲豪棋建設連續八年與伊甸基金會合作，陪伴長輩手作聖誕花圈，為聖誕佳節增添溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

聖誕節前夕，豪棋建設今年再度攜手伊甸基金會舉辦「豪棋築夢 聖誕傳愛」志工活動，已連續八年在台南傳遞溫暖。總經理林慶輝號召員工與住戶，一同前往伊甸台南「以勒巷弄長照站」，陪伴十餘位阿公阿嬤手作聖誕花圈，讓巷弄小站在冬日裡瀰漫熱騰騰的人情味。

因應新營區個案量大、現有訪視機車供不應求，豪棋建設也在活動中捐贈一台全新機車，協助伊甸提升訪視量能、走進偏鄉，使獨居長輩與弱勢家庭得到更即時的關懷。

▲豪棋建設連續八年與伊甸基金會合作，陪伴長輩手作聖誕花圈，為聖誕佳節增添溫暖。

在眾多長輩中，今年 78 歲的王媽格外令人動容。左眼視力喪失、手作點綴毬果時有些吃力，但她依舊細心完成花圈。多年獨居、丈夫過世後失落憂鬱，再到腿力與視力退化，被迫放下心愛的料理與手工藝，生活一度黯淡。直到七年前走進巷弄長照站，她開始參與課程、結交像家人般的「同學們」，才慢慢走出陰霾、找回笑容。即便後來搬離社區，她仍每週二堅持回到站內上課，偶爾端來拿手料理分享。對她而言，巷弄站早已是第二個家。

▲豪棋建設連續八年與伊甸基金會合作，陪伴長輩手作聖誕花圈，為聖誕佳節增添溫暖。

豪棋建設總經理林慶輝表示，連續八年走進巷弄長照站，就是希望讓陪伴像花圈般形成循環、延續溫度。他說：「將祝福綁進花圈，也把心意留給每一位長輩。每一年我們都會再回來。」

伊甸基金會資源發展處處長黃子倢指出，以勒巷弄長照站自2017年成立以來持續服務社區長者，平均年齡超過80歲，其中約三分之一罹患失智症。站內透過體適能、音樂課程、認知促進等多元活動，讓長輩在互動與學習中重新連回生活節奏，也替家屬分擔部分照護壓力。

▲豪棋建設連續八年與伊甸基金會合作，陪伴長輩手作聖誕花圈，為聖誕佳節增添溫暖。

伊甸與豪棋建設也誠摯邀請社會大眾支持「老人照顧服務計畫」，一起讓長輩能在熟悉的社區安心生活、勇敢迎向快樂老年。捐款相關資訊可洽 0800-025-885。

豪棋建設陪伊甸長輩手作聖誕花圈　捐機車助偏鄉訪視更到位

