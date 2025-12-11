　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義朴子產業園區攜手消防　強化初期應變能力

▲▼ 朴子產業園區自衛消防編組競賽登場　聯華食品廠熱力開戰 提升自主防災能力 。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲朴子產業園區自衛消防編組競賽在聯華食品廠舉行，期冀廠商可以提升自主防災能力 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局今（11）日於聯華食品廠區舉辦「朴子產業園區自衛消防編組競賽」，吸引園區多家廠商、外籍移工與第一線員工踴躍參與。活動以實際操作為核心，透過「室內消防栓射水」及「CPR 心肺復甦術」兩大競賽項目，全面提升園區自主防災與初期應變能力。消防局長蔡建安親自蒞臨主持，期勉所有隊伍展現團隊精神，成為工廠最可靠的安全守護者。

▲▼ 朴子產業園區自衛消防編組競賽登場　聯華食品廠熱力開戰 提升自主防災能力 。（圖／嘉義縣消防局提供）


朴子產業園區以傳統產業為主，其中外籍移工占相當比例，常是事故最早接觸現場、最可能發現異常的人。當災害發生的瞬間，若能即時通報、迅速滅火或進行初步急救，便可大幅降低傷害與損失。因此消防局推動本次競賽，並由朴子分隊分隊長蔡紹文率領同仁提前進入各廠區指導，協助第一線人員在壓力情境下反覆練習，建立關鍵時刻的應變能力。


消防局表示，近年因產業設備老化、作業環境複雜化，園區火災風險增加；若災害規模較大，交通阻斷或通訊受阻時，外部消防救援未必能於第一時間抵達。以 1995 年日本阪神大地震為例，七成罹難者靠自助逃生、二成靠互助救援，僅有一成透過政府救援獲救，這顯示初期自救與互救能力的重要性遠超想像。

▲▼ 朴子產業園區自衛消防編組競賽登場　聯華食品廠熱力開戰 提升自主防災能力 。（圖／嘉義縣消防局提供）


局長蔡建安在致詞中強調：「今天的比賽不只是比技術，更是要強化園區面對災害時『靠自己、靠伙伴』的韌性。『一箭易斷，十箭難折』，唯有透過廠商與消防端共同努力，園區安全才能真正提升。」他也感謝經濟部朴子產業園區服務中心與聯華食品提供場地與人力協助，促使此次競賽更具示範意義。

▲▼ 朴子產業園區自衛消防編組競賽登場　聯華食品廠熱力開戰 提升自主防災能力 。（圖／嘉義縣消防局提供）


現場氣氛熱烈，各隊伍展現訓練成果，從水帶部署到 CPR 操作皆井然有序、默契十足，充分體現園區自衛消防編組的能量。消防局表示，未來將持續推動企業自主防救災體系，深化園區實戰能力，與企業共同打造更安全、更有韌性的產業環境。

▲▼ 朴子產業園區自衛消防編組競賽登場　聯華食品廠熱力開戰 提升自主防災能力 。（圖／嘉義縣消防局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
歐漢聲暴瘦8公斤　要坤達先處理後反省
父遺囑讓小兒子0元繼承！他提告大逆轉
AV女優峇里島激戰15男被逮　官方宣布懲處
廠商要求刪「台灣是國家」留言！YTR拒絕　224萬業配沒了
陸軍誤炸3民宅！在地要求遷靶場：我大哥一家5口曾被打死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

六職災家庭陷困局！　台南勞工局率工會到宅關懷致贈慰問金

嘉義斥資1.1億推低碳電動公車　減碳200噸打造友善環境

「希望家園」落實！縫紉職訓見證學員蛻變　袋包作品展現台南故事

揮桿助弱勢！壽山盃高球賽1／10開打勸募150萬　果嶺遊戲抽BMW

台南市「樂韻相承」聯合音樂會12/26登場　80人震撼大合奏壓軸

紙風車藝術工程歌仔戲巡演　竹崎親水公園上演「收妖日記」

嘉義朴子產業園區攜手消防　強化初期應變能力

臺14甲線水晶宮路段易低溫結冰　警方公布雪季交通疏導及管制措施

豪棋建設陪伊甸長輩手作聖誕花圈　捐機車助偏鄉訪視更到位

民歌巨星齊聚屏東！齊豫+鄭怡領軍開唱　千禧公園12/20重現青春年代

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

六職災家庭陷困局！　台南勞工局率工會到宅關懷致贈慰問金

嘉義斥資1.1億推低碳電動公車　減碳200噸打造友善環境

「希望家園」落實！縫紉職訓見證學員蛻變　袋包作品展現台南故事

揮桿助弱勢！壽山盃高球賽1／10開打勸募150萬　果嶺遊戲抽BMW

台南市「樂韻相承」聯合音樂會12/26登場　80人震撼大合奏壓軸

紙風車藝術工程歌仔戲巡演　竹崎親水公園上演「收妖日記」

嘉義朴子產業園區攜手消防　強化初期應變能力

臺14甲線水晶宮路段易低溫結冰　警方公布雪季交通疏導及管制措施

豪棋建設陪伊甸長輩手作聖誕花圈　捐機車助偏鄉訪視更到位

民歌巨星齊聚屏東！齊豫+鄭怡領軍開唱　千禧公園12/20重現青春年代

六職災家庭陷困局！　台南勞工局率工會到宅關懷致贈慰問金

綠營擬「不副署」應對藍白爭議法案　永社喊話行政機關硬起來

雙月食品社竹北店趕春節前開幕　5款經典商品賣進超商

苗博雅稱開戰可上班上課挨轟　顧立雄：重點在發揮全社會防衛韌性

台新Richart美元定存最高6％　存1萬美元滿期領息1550元

梁文傑：國台辦被問「開放臉書」就吞吞吐吐講不出話

6款1000元以下交換禮物！帶回紐約最潮香氛潤唇＋護手

永慶房屋AI行銷有感升級！買方搜尋更容易、看房詢問度同步提升

中菲行新任董座首場法說會登場　看好明年AI與電商物流需求

歐漢聲暴瘦8公斤　要坤達先處理後反省

【禁韓劇韓團？】立委說要制裁南韓？文化部表態

地方熱門新聞

台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

新市國小前噪音車「被鎖定」！善化警聯合稽查抓19件改裝車

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身

花蓮11校70名清寒生添新衣陳亭妃、陳怡珍攜手企業助災後弱勢

快訊／台中57歲義警執勤突倒地OHCA命危

陳亭妃推「四季農漁產」政策強化制度、科技、外銷三箭齊發

桃園115年度總預算案三讀通過　歲出1777.4億創新高

！嘉藥粧品系募得500件冬衣越南新生喊感受台灣冬天的溫度

南消下營消防走進東興國小！200 名師生學 CPR、防一氧化碳中毒

室內裝修公司接軍用炸藥標案蔡宗豪質疑巧合還是關係網通天？

奇美博物館《埃及之王：法老》熱度爆棚！快速入場預約省時順暢

國際獅子會300B3區募750萬善款　前進光復賑災

更多熱門

相關新聞

台南安平產業園區50週年！賴清德、黃偉哲同場致意

台南安平產業園區50週年！賴清德、黃偉哲同場致意

台南安平產業園區邁入第50週年，廠商協進會9日晚間舉辦歡慶聯歡晚會，場面冠蓋雲集，賴清德總統與台南市長黃偉哲親自到場致意，除感謝廠商長年深耕台南、為區域發展打下穩固根基，也肯定安平產業園區半世紀以來在台灣經濟版圖上的重要地位。

岡山預售均價大跌13%　「產業園區」通檢過關成最大利多

岡山預售均價大跌13%　「產業園區」通檢過關成最大利多

台積電首片2奈米晶片落地　楠梓早買3年單坪省10萬

台積電首片2奈米晶片落地　楠梓早買3年單坪省10萬

南消攜手烏山頭水庫辦理T-CERT觀摩演練展現自主防災韌性

南消攜手烏山頭水庫辦理T-CERT觀摩演練展現自主防災韌性

馬稠後半導體產業園區招商啟動　「2利多」帶旺高鐵嘉義站區

馬稠後半導體產業園區招商啟動　「2利多」帶旺高鐵嘉義站區

關鍵字：

朴子消防自主防災產業園區消防競賽嘉義安全

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

年輕人5大最厭惡的員工福利

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面