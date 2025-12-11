嘉義朴子產業園區攜手消防　強化初期應變能力

▲朴子產業園區自衛消防編組競賽在聯華食品廠舉行，期冀廠商可以提升自主防災能力 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局今（11）日於聯華食品廠區舉辦「朴子產業園區自衛消防編組競賽」，吸引園區多家廠商、外籍移工與第一線員工踴躍參與。活動以實際操作為核心，透過「室內消防栓射水」及「CPR 心肺復甦術」兩大競賽項目，全面提升園區自主防災與初期應變能力。消防局長蔡建安親自蒞臨主持，期勉所有隊伍展現團隊精神，成為工廠最可靠的安全守護者。



朴子產業園區以傳統產業為主，其中外籍移工占相當比例，常是事故最早接觸現場、最可能發現異常的人。當災害發生的瞬間，若能即時通報、迅速滅火或進行初步急救，便可大幅降低傷害與損失。因此消防局推動本次競賽，並由朴子分隊分隊長蔡紹文率領同仁提前進入各廠區指導，協助第一線人員在壓力情境下反覆練習，建立關鍵時刻的應變能力。



消防局表示，近年因產業設備老化、作業環境複雜化，園區火災風險增加；若災害規模較大，交通阻斷或通訊受阻時，外部消防救援未必能於第一時間抵達。以 1995 年日本阪神大地震為例，七成罹難者靠自助逃生、二成靠互助救援，僅有一成透過政府救援獲救，這顯示初期自救與互救能力的重要性遠超想像。



局長蔡建安在致詞中強調：「今天的比賽不只是比技術，更是要強化園區面對災害時『靠自己、靠伙伴』的韌性。『一箭易斷，十箭難折』，唯有透過廠商與消防端共同努力，園區安全才能真正提升。」他也感謝經濟部朴子產業園區服務中心與聯華食品提供場地與人力協助，促使此次競賽更具示範意義。



現場氣氛熱烈，各隊伍展現訓練成果，從水帶部署到 CPR 操作皆井然有序、默契十足，充分體現園區自衛消防編組的能量。消防局表示，未來將持續推動企業自主防救災體系，深化園區實戰能力，與企業共同打造更安全、更有韌性的產業環境。