冷氣團來襲！嘉藥募得500件冬衣　越南新生喊感受台灣冬天的溫度

▲嘉藥粧品系發起冬衣募集活動，短時間內募得近 500 件外套與毛衣，學生們開心挑選。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

入冬後首波強烈冷氣團本週末即將南下，嘉南藥理大學粧品系搶在冷空氣報到前，替學生提前「加件外套」。系上林美惠、歐人甄老師日前主動發起「冬衣送暖」活動，號召師生與畢業校友募集禦寒衣物。短短幾天就募集近 500 件毛衣、外套，連藥學系校友洪于婷、林咏宸也一起響應，暖流在校園裡默默蔓延。

活動當天，粧品系主任丁秀玉也特別到場，陪著學生挑選尺寸合適的外套。她不只關心學生們的需求，也藉此了解專班生在生活與學習上的適應情況，像家長一樣溫柔又細膩。

來自越南南部的專班新生陳都說，自己從未真正體驗過「冬天」的氣候。最近台南清晨的冷空氣讓他第一次感受到溫差的威力，「早上冷、下午又很熱」，讓他還在摸索該怎麼穿衣。由於第一次出國念書，行李有限、預算更有限，原本還煩惱沒有足夠的禦寒衣物，如今收到學長姐與老師們募集的外套，他既驚喜又感動，「穿起來不只身體變暖，心也變暖了。」

系主任丁秀玉表示，粧品系自 113 年起開始招收越南專班學生，深知這群孩子離鄉背井求學不容易。老師們除了在課業上全力支持，也在生活上扮演「家人」角色，時刻留意學生是否適應、是否需要協助。這次冬衣募集活動，不僅體現了資源共享，更把台灣的人情味、嘉藥的溫度，都一起傳遞給遠道而來的孩子們。



她也期盼，每位越南學生都能在嘉藥找到歸屬感，安心學習、快樂成長，讓在異鄉的第一個冬天，不再只有寒意，還有滿滿的善意與陪伴。