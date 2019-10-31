鋼鐵韓粉嗆「要你命」！彰化綠議員心驚驚　怒喊：用選票譴責暴力、守護台灣

▲鋼鐵韓粉嗆奪命，彰化綠議員急發聲明，並呼籲選民用選票譴責暴力。（圖／翻攝臉書）

地方中心／彰化報導

彰化鹿港一名自稱是鋼鐵韓粉的男子李東浩日前在臉書發文，「民進黨的各個三小議員，如果敢在我面前拜票，小心我要你們的命」，揚言要殺害登門拜票的鹿港區民進黨籍縣議員陳秀寶等三人。這篇文章一出後，讓人看得心驚驚，有熱心網友因此舉報他的狂妄行徑，而遭點名要被奪命的陳秀寶也立刻到警局報案，並提醒候選人，要注意個人安全。

▲陳秀寶在事發後到警局報案，以確保自身安全。（圖／地方中心翻攝）

這名鋼鐵韓粉經常在臉書發表對韓國瑜的支持，然而，近日的發言卻越來越激進，甚至揚言要殺害韓國瑜對手的民進黨議員，「談到民進黨的各個三小議員，如果在我面前拜票，小心要你們的命*^@^*要你們的命，其實方法很多種啦！我不一定要用刀槍！至於我，我靠智慧也一樣可以要你們的命！民進黨的各個三小議員，最好小心」，激進言論也讓人不寒而慄。

▲鋼鐵韓粉臉書發文相當激進，惹得民進黨議員各個人心惶惶。（圖／翻攝臉書）

這篇文章一出，立刻有熱心網友舉報，而民進黨彰化縣黨部主委邱建富也緊急召開記者會發表聲明，要求侯選人注重個人安全，支持者勿激化對立或擴大事端，並提醒警政單位迅速釐清實際狀況，主動重視侯選人的人身安全。

此外，記者會現場，所有出席人員全都高舉著「守護台灣拒絕霸凌」、「守護安全拒絕恐嚇」、「守護民主拒絕一中」、「守護自由台灣要贏」的牌子，呼籲「韓國瑜約束韓粉」。

▲▼彰化綠議員緊急發表聲明，並要選民用選票譴責暴力、守護台灣。（圖／地方中心翻攝）

邱建富在記者會現場氣憤表示，遭到點名要被奪命的縣議員陳秀寶、葉國雄、楊妙月是民進黨提名的參選人，隨著選戰將近，勢必會家家戶戶全面掃街拜票，但卻有韓粉用這種言論威嚇候選人，讓他們心生畏懼，實在令人費解難安，也呼籲全民用選票來捍衛台灣的民主法治，與先賢犧牲奉獻得來不易的「總統民選、國會改選」，藉此來譴責、唾棄暴力威嚇！

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