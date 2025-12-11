　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

民歌巨星齊聚屏東！齊豫+鄭怡領軍開唱　千禧公園12/20重現青春年代

▲屏東市公所《那些年 我們一起唱過的民歌音樂會》記者會。（圖／屏東市公所提供）

▲屏東市公所《那些年 我們一起唱過的民歌音樂會》記者會。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所今（11）日在屏東太平洋百貨一樓廣場舉行《那些年 我們一起唱過的民歌音樂會》記者會，在彭佳霓領唱、復興國小合唱團與南台灣交響樂團的伴奏下，以最經典的民歌旋律揭開序幕。現場貴賓以藍白穿著亮相，象徵民歌年代的純真自由，也讓許多民眾瞬間重返青春。

▲屏東市公所《那些年 我們一起唱過的民歌音樂會》記者會。（圖／屏東市公所提供）

▲屏東市公所《那些年 我們一起唱過的民歌音樂會》記者會。（圖／屏東市公所提供）

周佳琪市長更背起木吉他與孩子們合影，展現「人人能唱、人人能感動」的民歌精神。她表示，希望透過音樂讓不同世代都能重新感受民歌的淳厚魅力，把最單純的感動帶回生活。

▲屏東市公所《那些年 我們一起唱過的民歌音樂會》記者會。（圖／屏東市公所提供）

▲屏東市公所《那些年 我們一起唱過的民歌音樂會》記者會。（圖／屏東市公所提供）

市公所宣布，12月20日晚上7點在千禧公園將正式舉辦盛大民歌音樂會，邀請到天籟歌姬齊豫、葉佳修、鄭怡、許景淳、于台煙及南方二重唱等民歌重量級卡司同台演出，再加上南台灣交響樂團與復興國小合唱團，將帶來跨世代合作的動人夜晚。

活動當天，市公所也貼心準備2,000個烙印市徽與「幸福屏安」字樣的關北紅豆餅，民眾只要在官方臉書按讚即可兌領，象徵屏東獨有的甜蜜祝福。

市民代表會主席林淑香與太平洋百貨劉智弘總經理皆表示，屏東市公所多年來活動豐富、創意不斷，此次以民歌為主題，更展現深厚文化推廣能量，期待活動圓滿成功。

周佳琪市長誠摯邀請市民攜家帶眷，一同在冬夜裡聆聽經典歌聲，讓民歌點亮屏東最美的夜晚。更多活動資訊可追蹤屏東市公所粉絲專頁。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
歐漢聲暴瘦8公斤　要坤達先處理後反省
父遺囑讓小兒子0元繼承！他提告大逆轉
AV女優峇里島激戰15男被逮　官方宣布懲處
廠商要求刪「台灣是國家」留言！YTR拒絕　224萬業配沒了
陸軍誤炸3民宅！在地要求遷靶場：我大哥一家5口曾被打死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

六職災家庭陷困局！　台南勞工局率工會到宅關懷致贈慰問金

嘉義斥資1.1億推低碳電動公車　減碳200噸打造友善環境

「希望家園」落實！縫紉職訓見證學員蛻變　袋包作品展現台南故事

揮桿助弱勢！壽山盃高球賽1／10開打勸募150萬　果嶺遊戲抽BMW

台南市「樂韻相承」聯合音樂會12/26登場　80人震撼大合奏壓軸

紙風車藝術工程歌仔戲巡演　竹崎親水公園上演「收妖日記」

嘉義朴子產業園區攜手消防　強化初期應變能力

臺14甲線水晶宮路段易低溫結冰　警方公布雪季交通疏導及管制措施

豪棋建設陪伊甸長輩手作聖誕花圈　捐機車助偏鄉訪視更到位

民歌巨星齊聚屏東！齊豫+鄭怡領軍開唱　千禧公園12/20重現青春年代

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

六職災家庭陷困局！　台南勞工局率工會到宅關懷致贈慰問金

嘉義斥資1.1億推低碳電動公車　減碳200噸打造友善環境

「希望家園」落實！縫紉職訓見證學員蛻變　袋包作品展現台南故事

揮桿助弱勢！壽山盃高球賽1／10開打勸募150萬　果嶺遊戲抽BMW

台南市「樂韻相承」聯合音樂會12/26登場　80人震撼大合奏壓軸

紙風車藝術工程歌仔戲巡演　竹崎親水公園上演「收妖日記」

嘉義朴子產業園區攜手消防　強化初期應變能力

臺14甲線水晶宮路段易低溫結冰　警方公布雪季交通疏導及管制措施

豪棋建設陪伊甸長輩手作聖誕花圈　捐機車助偏鄉訪視更到位

民歌巨星齊聚屏東！齊豫+鄭怡領軍開唱　千禧公園12/20重現青春年代

六職災家庭陷困局！　台南勞工局率工會到宅關懷致贈慰問金

綠營擬「不副署」應對藍白爭議法案　永社喊話行政機關硬起來

雙月食品社竹北店趕春節前開幕　5款經典商品賣進超商

苗博雅稱開戰可上班上課挨轟　顧立雄：重點在發揮全社會防衛韌性

台新Richart美元定存最高6％　存1萬美元滿期領息1550元

梁文傑：國台辦被問「開放臉書」就吞吞吐吐講不出話

6款1000元以下交換禮物！帶回紐約最潮香氛潤唇＋護手

永慶房屋AI行銷有感升級！買方搜尋更容易、看房詢問度同步提升

中菲行新任董座首場法說會登場　看好明年AI與電商物流需求

歐漢聲暴瘦8公斤　要坤達先處理後反省

【孕婦路邊產子】宜蘭消防即刻馳援！母嬰平安送醫

地方熱門新聞

台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

新市國小前噪音車「被鎖定」！善化警聯合稽查抓19件改裝車

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身

花蓮11校70名清寒生添新衣陳亭妃、陳怡珍攜手企業助災後弱勢

快訊／台中57歲義警執勤突倒地OHCA命危

陳亭妃推「四季農漁產」政策強化制度、科技、外銷三箭齊發

桃園115年度總預算案三讀通過　歲出1777.4億創新高

！嘉藥粧品系募得500件冬衣越南新生喊感受台灣冬天的溫度

南消下營消防走進東興國小！200 名師生學 CPR、防一氧化碳中毒

室內裝修公司接軍用炸藥標案蔡宗豪質疑巧合還是關係網通天？

奇美博物館《埃及之王：法老》熱度爆棚！快速入場預約省時順暢

國際獅子會300B3區募750萬善款　前進光復賑災

更多熱門

相關新聞

和通藝愛幸福傳Ⅲ音樂會30日水道博物館近百人跨世代同台

和通藝愛幸福傳Ⅲ音樂會30日水道博物館近百人跨世代同台

和通文化藝術基金會推動偏鄉孩童才藝培訓逾三年，今年結合左鎮區左鎮國小與關廟區深坑國小，11月30日下午3時將於台南水道博物館舉辦「和通藝愛幸福傳Ⅲ」成果音樂會，近百位表演者包括孩童、社區長者、返鄉青年學子及指導老師同台，場面盛大溫馨，誠摯邀請民眾蒞臨為努力孩童加油打氣。

新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑　寵物遊具搶先亮相

新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑　寵物遊具搶先亮相

「爆餡反而更雷！」古早紅豆餅完勝　一票人曝1靈魂口感

「爆餡反而更雷！」古早紅豆餅完勝　一票人曝1靈魂口感

來自挪威的愛 畢嘉士醫師紀念音樂會

來自挪威的愛 畢嘉士醫師紀念音樂會

靈鷲山籌建嘉義講堂開辦音樂會

靈鷲山籌建嘉義講堂開辦音樂會

關鍵字：

屏東民歌音樂會齊豫演唱周佳琪紅豆餅

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

年輕人5大最厭惡的員工福利

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面