民歌巨星齊聚屏東！齊豫+鄭怡領軍開唱　千禧公園12/20重現青春年代

▲屏東市公所《那些年 我們一起唱過的民歌音樂會》記者會。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所今（11）日在屏東太平洋百貨一樓廣場舉行《那些年 我們一起唱過的民歌音樂會》記者會，在彭佳霓領唱、復興國小合唱團與南台灣交響樂團的伴奏下，以最經典的民歌旋律揭開序幕。現場貴賓以藍白穿著亮相，象徵民歌年代的純真自由，也讓許多民眾瞬間重返青春。

周佳琪市長更背起木吉他與孩子們合影，展現「人人能唱、人人能感動」的民歌精神。她表示，希望透過音樂讓不同世代都能重新感受民歌的淳厚魅力，把最單純的感動帶回生活。

市公所宣布，12月20日晚上7點在千禧公園將正式舉辦盛大民歌音樂會，邀請到天籟歌姬齊豫、葉佳修、鄭怡、許景淳、于台煙及南方二重唱等民歌重量級卡司同台演出，再加上南台灣交響樂團與復興國小合唱團，將帶來跨世代合作的動人夜晚。

活動當天，市公所也貼心準備2,000個烙印市徽與「幸福屏安」字樣的關北紅豆餅，民眾只要在官方臉書按讚即可兌領，象徵屏東獨有的甜蜜祝福。

市民代表會主席林淑香與太平洋百貨劉智弘總經理皆表示，屏東市公所多年來活動豐富、創意不斷，此次以民歌為主題，更展現深厚文化推廣能量，期待活動圓滿成功。

周佳琪市長誠摯邀請市民攜家帶眷，一同在冬夜裡聆聽經典歌聲，讓民歌點亮屏東最美的夜晚。更多活動資訊可追蹤屏東市公所粉絲專頁。