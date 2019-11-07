比爾蓋茲捶心肝：要是當初沒被捲入反壟斷風波　Android早就輸了

▲ 微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

據Statcounter最新的統計數據顯示，Android目前在行動裝置的全球市佔率已達76.6%，遠遠高於以0.15%位居末位的Windows。微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）對於Windows手機的失敗顯然耿耿於懷，他表示，要不是微軟當初被捲入美國司法部的反壟斷調查中，如今每個人都將使用Windows Mobile作業系統，而非Android。

科技網站The Verge報導，蓋茲6日在紐約時報所舉辦的DealBook論壇上提到，反壟斷訴訟對微軟很不利，「我們本來可以更加專注於開發手機作業系統，若是這樣，你今天使用的手機作業系統將不是Android而是Windows Mobile。」蓋茲說：「如果不是因為反壟斷讓我分散了注意力...我們已經這麼接近了，但我搞砸了。」

微軟從Windows Mobile到Windows Phone的混亂過程，使Android得以伺機蓬勃發展，當時微軟在行動領域可說是擁有絕佳的機會，但最終他們放棄了。蓋茲透露，微軟也錯過了在Motorola手機上發布Windows Mobile操作系統的關鍵機會。「我們只是晚了三個月才發布能在Motorola手機上運行的作業系統，所以說，這是個贏者全拿的遊戲。」蓋茲表示，現在根本沒什麼人知道Windows Mobile。

雖然不知道蓋茲指的是哪款Motorola手機，不過Motorola於10年前推出的Droid系列Android智慧型手機獲得了巨大的成功。就在Windows Mobile陷入困境時，美國電信公司Verizon及Motorola成了Android有力的助攻。

這不是蓋茲首次公開反思微軟在行動作業系統上的困境，今年６月蓋茲曾在一場創投活動上坦言，輸給Android是他「有史以來最大的錯誤」。他沒有協助微軟開發出一款非蘋果手機的平台標準，並眼睜睜地看著Google打造出極為成功的Android。如今Android的市場價值超過4000億美元，微軟只能在Windows Mobile早已存在的情況下慢慢被Android擊垮。

Google於2005年以5000萬美元收購了Android，Windows Mobile便是其當初的主要目標。Google前執行長施密特（Eric Sc​​hmidt）曾表示，該公司在2012年與甲骨文就Java問題進行的法律訴訟時，Google「非常擔心微軟的行動戰略或獲得成功」。如今Android成功擊退了Windows Mobile和Windows Phone操作系統，成為行動世界中的Windows替代品，甚至被微軟給採用。

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