果粉有錢還是捨得花？　美國iPhone 用戶擁有智能手錶比重是Android用戶兩倍

▲根據數據統計，美國 35％ 的 iPhone 購買者擁有智能手錶。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導



外媒 MacRumors 報導，消費者情報研究合作夥伴機構（Consumer Intelligence Research Partners）的最新數據顯示，美國 35％ 的 iPhone 購買者擁有智能手錶，反觀Android用戶，只有16％擁有智能手錶。這說明iPhone 用戶購買智能手錶的比率是 Android 用戶的兩倍以上。

CIRP是針對2019年9月29日至10月10日的500位美國手機購買者調查，結果發現，iPhone 用戶中，有19％擁有 Apple Watch、10％ 擁有 Fitbit；反觀Android 用戶，大約4％擁有三星智能手錶，擁有 Fitbit的占5％。

CIRP 合夥人兼聯合創始人 Josh Lowitz 說：「在所有智慧型手機的使用者中，iPhone 使用者擁有智能手錶的比例是 Android 使用者的兩倍。」

Josh Lowitz 說：「這一點都不奇怪，對 iPhone 使用者來說，Apple Watch 是智能手錶之中極具領導力的品牌，到現在，Fitbit 已成為 Google-Android-Pixel-Nest 的一部分，這為蘋果生態系統創造了一個對Android的入口點。如今，大部份的 iPhone 使用者配戴的可穿戴設備，成為了對 Android 更友好的設備。」

▲Fitbit 長年積累的健康數據，將成為科技巨頭 Google 踏足醫療領域的基礎。（圖／達志影像／美聯社）

Google 剛剛宣布計劃以 21 億美元收購 Fitbit，Fitbit這間公司的特殊價值，就在於長年積累的健康數據，將成為科技巨頭踏足醫療領域的基礎，為 Google 旗下產品帶來完整的健康資料庫。Google 擬發布新的「Google 製造」可穿戴設備，其中也包括 Fitbit 設備。

對於蘋果而言，庫克（Tim Cook）最近表示，基於 Apple Watch 和其他設備（如 AirPods 和 Beats 耳機）的強勁銷售，蘋果的可穿戴設備為其在市場上創造了可觀的收益成長，甚至創了第四季的收入記錄。

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