Office御三家合體！微軟為手機推出三合一Office App

▲微軟為行動裝置推出Word、Excel、PowerPoint三合一的Office應用程式。（圖／取自微軟）

記者王曉敏／綜合外電報導

微軟這次在Ignite年會上宣佈了生產力工具Microsoft 365的幾項重大更新，其中一項便是將Office御三家Word、Excel、PowerPoint整合成Office單一應用程式上。兩個版本Office App已經透過Google頁面及蘋果TestFlight測試方案釋出公測版，而正式推出日期仍有待公布。

為發揮行動設備的獨特優勢，微軟為手機創建了更簡單、更強大的Office體驗。新版Office將Word、Excel、PowerPoint合併為一，介面與個別App相似，用戶可與他人即時建立、編輯及共同處理同一文檔，並於雲端或個人設備上存取文件。

新版Office也支援PDF檔，除了可將Word、Excel、PowerPoint轉檔成PDF外，也加入了PDF簽署功能。除此之外，新版Office也提供了一個action區，可擷取文件畫面加入Word，或將檔案從電腦匯入手機、把文件的圖像轉成文字或Excel試算表或掃描QR Code等。

目前新的App的beta版已可透過Google頁面及蘋果TestFlight下載使用，不過僅支援智慧型手機，尚不支援iPad及Android的平板設備。

*測試版：Android、iOS

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